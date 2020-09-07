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Amazon Music與Twitch串接 縮短歌手與粉絲之間互動距離

聯合新聞網 / 楊又肇

亞馬遜稍早將旗下串流音樂服務Amazon Music與Twitch服務串接，讓粉絲能透過線上直播方式與音樂創作者、歌手進行互動。

由於今年新型冠狀病毒疫情影響，使得許多音樂創作者、歌手無法透過實體活動與粉絲進行互動，因此亞馬遜宣布在Amazon Music服務串接Twitch直播功能，將可讓音樂創作者、歌手透過網路串流直播形式與粉絲互動。

依照亞馬遜說明，在第一天開放此項功能時，就已經有超過1000名音樂創作者、歌手加入，預期未來將會有更大幅度成長。而粉絲也能透過設定通知，當個人喜好的音樂創作者、歌手準備開始直播時，就能獲得通知，並且透過Amazon Music中的直播功能，快速觀看音樂創作者、歌手直播內容。

不過，亞馬遜此次將Amazon Music與Twitch直播功能結合，或許要有更大誘因吸引音樂創作者、歌手使用，否則難以與市場既有直播服務抗衡。但對於平常就使用Amazon Music服務聆聽音樂的使用者而言，自然是可以更直覺透過點擊操作觀看音樂創作者、歌手直播內容，藉此增加更多使用黏著。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 Twitch 疫情

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