8位堂推出 可對應PC或Nintendo Switch使用的大型搖桿

8位堂 (8BitDo)宣布推出一款可用於Nintendo Switch或Windows PC的大型搖桿Arcade Stick，標榜可提供高度客製化使用設計。

由於使用大型搖桿的玩家，通常都會針對個人使用需求進行客製化，因此8位堂此次打造的Arcade Stick，便可使用包含Sanwa、Seimitsu、Happ、IL等品牌打造的搖桿配件，並且能透過8位堂的Ultimate Software軟體進行按鍵定義客製化。

另外，連接使用部分除了可透過USB-C連接，更可支援藍牙或2.4G無線連接方式使用，同時本身也搭載1000mAh電池設計，方便使用者攜帶此款大型搖桿外出使用。而在按鍵設計部分，8位堂更在Arcade Stick搭載獨立按鍵，藉此快速切換Nintendo Switch或Windows PC使用模式，並且透過LED燈號讓使用者快速識別。

而搖桿部分也能選擇切換為一般搖桿功能，或是對應左側按鍵操作模式，配合對應Nintendo Switch使用需求，Arcade Stick也加入Home鍵與擷圖按鍵配置，以及開始與選擇按鍵。

建議售價部分，Arcade Stick將以89.99美元價格銷售，預計在10月20日正式銷售，但從即日起就能預購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》