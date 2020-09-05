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《瑪利歐賽車》推出虛實混合MR版！殘念台灣可能要再等等

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit:任天堂
Photo Credit:任天堂

隨時隨地可以在自己的房間、客廳跟人尬車！

任天堂昨天在台灣時間晚上發表了多款瑪利歐 35 週年紀念遊戲，其中包括《超級瑪利歐 3D 收藏輯》、《超級瑪利歐 ３Ｄ世界＋狂怒世界》，複刻 1980 經典掌機 Game & Watch 的《Game & Watch：超級瑪利歐兄弟》，還有 35 人大逃殺的《超級瑪利歐兄弟 35》之外，最受矚目的就是推出融合遊戲與實體的《瑪利歐賽車實況：家庭賽車場》！

《瑪利歐賽車實況：家庭賽車場》將配置裝有鏡頭的實體遙控車，玩家能直接用 Switch 透過藍牙操控遙控車，遙控車鏡頭會把客廳等實體環境化做虛實整合的賽道，讓玩家同時跟電腦或其他玩家的遙控車比賽，隨時隨地可以在自己的房間、客廳跟人尬車！

實體遙控車將會依照玩家獲得的各種道具連動，例如獲得蘑菇就可以加速等等，遊戲套組也同時供應專用拱門，可以幫助遙控車畫出虛擬賽道，最多可以支援 4 人同時遊玩。

《瑪利歐賽車實況：家庭賽車場》售價 9980 日圓起（約新台幣 2,750元），有《瑪利歐》與《路易吉》兩種車款，預定支援中文；不過香港官網宣布開賣之際，台灣官網倒是沒有《瑪利歐賽車實況》的蹤跡，根據 4Gamers 的報導，預計是台灣尚未上線 Eshop，暫時還無法下載遊戲軟體。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

香港 任天堂 Switch 超級瑪利歐

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