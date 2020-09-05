《超級瑪利歐》35歲了！任天堂公布新款GAME&WATCH掌機與多款作品

任天堂稍早藉由「超級瑪利歐兄弟35周年Direct」直播內容，公布一系列慶祝《超級瑪利歐》35週年相關新品與遊戲新作資訊，其中包含推出新款GAME&WATCH掌機，以及包含《超級瑪利歐 3D 世界 + 憤怒世界》移植作品、結合實體遙控車的《瑪利歐賽車LIVE家庭賽車場》、《超級瑪利歐3D合集》與《超級瑪利歐35》在內遊戲作品。

此次推出的新款GAME&WATCH掌機，預計會在今年11月19日推出 (日本地區則會在11月13日推出)，除了結合在今年4月28日迎接GAME&WATCH掌機推出40週年，以及在今年9月13日即將迎接經典遊戲《超級瑪利歐》推出35週年的雙重紀念意義，本身更採用經典任天堂紅白機經典配色風格，並且收錄包含《超級瑪利歐兄弟》、《超級瑪利歐兄弟2》與《瑪利歐》主題設計的《Ball》三款遊戲內容，另外也收錄瑪利歐時鐘與在裝置內外隱藏的35種彩蛋。

新款GAME&WATCH掌機同時搭配重現當年紅白機控制器手感設計的十字按鍵與A、B按鍵，配合2.36吋全彩液晶螢幕及內建鋰電池形式使用，透過USB-C連接充電，單次充電約可對應8小時遊玩時間，而建議售價則是50美元或4980日圓。

而原本在Nintendo Wii U平台上的《超級瑪利歐3D世界》，將會以《超級瑪利歐3D世界+憤怒世界》內容強化形式移植到Nintendo Switch平台，並且針對操作介面進行改善，同時加入多名玩家連線遊玩功能。

至於過去在Nintendo 64、Nintendo GameCube平台上推行的《超級瑪利歐64》、《陽光瑪利歐》與《超級瑪利歐銀河》，將會以解析度升級與操作介面提昇的《超級瑪利歐3D合集》形式移植到Nintendo Switch，並且加入收錄175首原聲曲內容讓玩家自由播放聆聽。

此次同步推出的《瑪利歐賽車LIVE家庭賽車場》，則是以過去同樣廣受歡迎的《瑪利歐賽車》系列為基礎，配合實體遙控車與Nintendo Switch連動，除了可讓玩家實際操作遙控車進行比賽，同時也能透過遙控車上的攝影鏡頭回傳拍攝影像，讓玩家可在Nintendo Switch螢幕上觀看即時畫面，同時也能將遊戲角色、場景畫面與使用道具進行疊加顯示。

而遊戲中的賽道也能讓玩家自行決定，透過隨附拱門配件規劃賽道，並且透過遙控車實際繞過一圈，就能讓遊戲記錄賽道路線。

《瑪利歐賽車LIVE家庭賽車場》預計會在10月16日開放銷售，建議售價則是9980日圓。

另外，預計在10月1日道明年3月31日期間免費向所有Nintendo Switch Online服務訂閱使用者提供的《超級瑪利歐兄弟35》，則是融入大逃殺遊玩元素，讓最多35名玩家同時加入連線競爭，透過各類《超級瑪利歐兄弟》經典關卡讓玩家設法逃生，而玩家在關卡內擊倒敵人都會被送到其他玩家所處關卡，同時玩家操作失誤，或是時間耗盡就會強制退出競爭，但是擊倒敵人就能增加時間，或是花費金幣隨機抽取強化道具。

除了此次公布內容，任天堂也確認將會在《漆彈大作戰2 (Splatoon 2)》、《任天堂全明星大亂鬥特別版》，以及《集合啦！動物森友會》等作品加入紀念《超級瑪利歐》35週年慶祝活動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》