快訊

又現2例「台灣輸出病例」 自台出境越南、日本確診

我增一新冠肺炎境外移入 病例是印尼籍船員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《Pokémon GO》終止支援三作業系統 iPhone 6、HTC、三星這幾款都不能抓

聯合新聞網 / 綜合報導
寶可夢宣布終止三作業系統，讓訓練家震驚。 圖／聯合報系資料照片
寶可夢宣布終止三作業系統，讓訓練家震驚。 圖／聯合報系資料照片

《Pokémon GO》APP自從2016年上線後，受到大眾喜愛，公園或河堤邊經常看到有人聚在一起抓寶，不過開發商Niantic提出震驚消息，今年10月會進行遊戲更新，到時候將終止iOS 10、iOS 11及Android 5.0 Lollipop的支援，開發商表示「如果想繼續玩這款手遊，請考慮升級裝置」。

根據《The Verge》報導，手遊《Pokémon GO》在推特上表示，今年10月中旬會發布0.189版本，系統更新後使用iPhone 5s、iPhone 6以及Android 5、iOS 10、iOS 11作業系統版本的訓練家將無法啟動《Pokémon GO》。儘管iPhone 5s、iPhone 6都支援iOS 12，但這兩款手機中只有1GB的RAM（隨機存取記憶體），開發商表示「我們不想因為少數特定設備而限制開發新功能」。

其實，《Pokémon GO》在今年8月已終止支援32位元的Android設備，受影響的包含三星Galaxy S4、S5、Note3、J2、J3；HTC One (M8)、ZTE Overture 3；Sony Xperia Z2、Z3；LG Fortune、Tribute；Motorola Moto G (1st gen)、Nexus 6；OnePlus One等等14支手機。

開放商表示，《Pokémon GO》採AR擴增實境技術，高度仰賴鏡頭以及GPS定位，這種3D視覺效果較容易耗電，因此更考驗設備本身的性能。開發商指出在新冠肺炎大流行期間，遊戲仍然受歡迎，事實上它仍在增長，人們無法停止追捕神奇寶貝，開發商也透露，這些設備在用戶群中佔少數，但是如果因此受到影響，最好在10月前購入支援的手機或平板裝置。

寶可夢 APP 手遊 AR

延伸閱讀

類寶可夢多人連線《Temtem》2021年推出PS5、Xbox Series X版本

全球人壽員工親子夏令營 結合最夯動森、寶可夢

《寶可夢》與日知名冰品聯名合作　中獎的冰棒棍竟要價上萬？

皮卡皮卡！PIKO太郎與皮卡丘合作新歌《PIKA to PIKO》正式亮相

相關新聞

《Pokémon GO》終止支援三作業系統 iPhone 6、HTC、三星這幾款都不能抓

《Pokémon GO》APP自從2016年上線後，受到大眾喜愛，公園或河堤邊經常看到有人聚在一起抓寶，不過開發商Niantic提出震驚消息，今年10月會進行遊戲更新，到時候將終止iOS 10、iOS 11及Android 5.0 Lollipop的支援，開發商表示「如果想繼續玩這款手遊，請考慮升級裝置」。

Ubisoft又來送遊戲！《湯姆克蘭西：全境封鎖》PC版本限時免費 領取後可永久擁有

Ubisoft 每次要送遊戲的時候都蠻大方，幾乎都是領取後就可以永久擁有，而這次送的是《湯姆克蘭西：全境封鎖》的 PC 版本，是此系列的首款作品，玩家只要在 9/8 下午 4 點（台灣時間）之前登入活動頁面都可以免費領取並且永久遊玩喔！

微星發表MSI GeForce RTX 3090、3080 和3070系列顯卡

NVIDIA正式發布GeForce RTX 30 系列GPU，作為NVIDIA合作夥伴以及全球知名電競硬體品牌MSI微星...

NVIDIA RTX 30系列顯示卡揭曉 帶動即時光影追跡、每秒畫格數效能提昇

NVIDIA在稍早舉辦的GeForce特別活動中，正式揭曉採用Ampere顯示架構打造的三款全新顯示卡，分別為GeForce RTX 3090、GeForce RTX 3080，以及GeForce RTX 3070，並且強調在即時光影追跡效果，以及每秒畫格顯示數量表現均有大幅提昇。

亞洲電子競技公開賽 英雄聯盟總冠軍獎留台灣

2020亞洲電子競技公開賽「英雄聯盟」賽項共有台灣、香港、澳門300餘隊伍報名，經過2個月的激烈爭戰，昨晚於新北市民廣場...

亞洲電競公開賽英雄聯盟決賽 台灣隊伍奪下冠軍

亞洲多國逾3000名業餘玩家參與的「2020亞洲電子競技公開賽」，其中「英雄聯盟」決賽在30日鏖戰到深夜才分出勝負，台灣...

蘋果證實已經關閉EPIC Games開發者帳號權限，但不影響Unreal Engine更新

蘋果證實，已經在美國西岸西間8月28日正式關閉EPIC Games開發者帳號權限，原因是EPIC Games依然拒絕遵守App Store相關規範。

《魔獸世界》第八部資料片 《暗影之境》10月27日正式推出

去年在BlizzCon 2019活動上證實推出的《魔獸世界》全新資料片《暗影之境 (Shadowlands)》，稍早確認將在10月27日正式推出，成為《魔獸世界》第八部資料片。

《四海兄弟：決定版》釋出最新預告影片 重現美國禁酒時期背景

2K Games稍早於Gamescom 2020前夜祭直播中，公布《四海兄弟：決定版 (Mafia: Definitive Edition)》公布最新預告影片。

微軟宣布《世紀帝國3：決定版》10月15日推出 新增兩個全新文明

繼去年在Gamescom 2019宣布推出《世紀帝國2：決定版》後，微軟在今年以線上形式舉辦的Gamescom 2020前夜祭活動中，再次宣布推出《世紀帝國3：決定版》消息，並且釋出宣傳影片內容。

不只帶回更多遊戲內容 EA再將超過1000種遊戲成就帶回Steam

去年10月宣布以《絕地：組織殞落》重新返回Steam服務平台銷售遊戲，並且在今年6月承諾將25款遊戲帶回Steam服務平台後，EA稍早不僅讓包含《戰地風雲》、《質量效應》、《極速快感》、《星際大戰：戰場前線》、《泰坦降臨2》等遊戲可在Steam服務平台上購買收藏，更將超過1000種遊戲成就帶回Steam，讓玩家可以有更多樂趣。

Activision揭曉《決勝時刻：黑色行動冷戰》細節 11月13日正式推出

Activision正式揭曉日前預告遊戲新作《決勝時刻：黑色行動冷戰》，將故事背景設定在1980年代東西方兩大勢力對峙的冷戰時期，除了讓經典角色梅森、哈德森與伍茲重新回歸，更進一步加入角色客製話語多重結局內容，預計在11月13日登上Windows PC、PlayStation 4與Xbox One，同時也確定會在年底配合PlayStation 5、Xbox Series X推出對應版本。

熱門新聞

宏達電宣布 首款台灣製造5G手機「HTC U20 5G」開賣

7.6吋大螢幕更霸氣！5G摺疊手機Samsung Galaxy Z Fold2亮相

全自動駕駛擠牙膏？特斯拉又更新系統 這次讓車子「看懂」限速標誌

Facebook提醒iOS用戶會被蘋果抽稅30％ 卻換來App被Apple禁止更新

《Pokémon GO》終止支援三作業系統 iPhone 6、HTC、三星這幾款都不能抓

三星新一代折疊機Galaxy Z Fold2 5G版售價5.8萬起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。