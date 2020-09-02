《Pokémon GO》終止支援三作業系統 iPhone 6、HTC、三星這幾款都不能抓
《Pokémon GO》APP自從2016年上線後，受到大眾喜愛，公園或河堤邊經常看到有人聚在一起抓寶，不過開發商Niantic提出震驚消息，今年10月會進行遊戲更新，到時候將終止iOS 10、iOS 11及Android 5.0 Lollipop的支援，開發商表示「如果想繼續玩這款手遊，請考慮升級裝置」。
根據《The Verge》報導，手遊《Pokémon GO》在推特上表示，今年10月中旬會發布0.189版本，系統更新後使用iPhone 5s、iPhone 6以及Android 5、iOS 10、iOS 11作業系統版本的訓練家將無法啟動《Pokémon GO》。儘管iPhone 5s、iPhone 6都支援iOS 12，但這兩款手機中只有1GB的RAM（隨機存取記憶體），開發商表示「我們不想因為少數特定設備而限制開發新功能」。
其實，《Pokémon GO》在今年8月已終止支援32位元的Android設備，受影響的包含三星Galaxy S4、S5、Note3、J2、J3；HTC One (M8)、ZTE Overture 3；Sony Xperia Z2、Z3；LG Fortune、Tribute；Motorola Moto G (1st gen)、Nexus 6；OnePlus One等等14支手機。
開放商表示，《Pokémon GO》採AR擴增實境技術，高度仰賴鏡頭以及GPS定位，這種3D視覺效果較容易耗電，因此更考驗設備本身的性能。開發商指出在新冠肺炎大流行期間，遊戲仍然受歡迎，事實上它仍在增長，人們無法停止追捕神奇寶貝，開發商也透露，這些設備在用戶群中佔少數，但是如果因此受到影響，最好在10月前購入支援的手機或平板裝置。
In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action.— Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 31, 2020
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