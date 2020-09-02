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NVIDIA RTX 30系列顯示卡揭曉 帶動即時光影追跡、每秒畫格數效能提昇

聯合新聞網 / 楊又肇

NVIDIA在稍早舉辦的GeForce特別活動中，正式揭曉採用Ampere顯示架構打造的三款全新顯示卡，分別為GeForce RTX 3090、GeForce RTX 3080，以及GeForce RTX 3070，並且強調在即時光影追跡效果，以及每秒畫格顯示數量表現均有大幅提昇。

三星8nm製程打造

在此次推出的新款顯示卡中，NVIDIA依然是以GeForce RTX 3080作為主流使用規格，並且向上提供效能更高的GeForce RTX 3090，以及針對多數使用需求提供GeForce RTX 3070。

三款顯示卡均以Ampere顯示架構打造，但並非以台積電7nm製程打造，而是改以三星8nm技術代工、NVIDIA客製化製程生產，具備280億組電晶體、對應30 Shader-TFLOPS、58 RT-TFLOPS，以及238 Tensor-TFLOPS效能表現。

以GeForce RTX 3080顯示效能來看，幾乎是先前以Turing顯示架構的GeForce RTX 2080的兩倍表現，同時即時光影追跡表現也大幅提昇，但電功率也從240W左右提昇置320W。

全新風扇系統設計

因此，在新款GeForce RTX 30系列顯示卡設計中，NVIDIA均採用全新風扇架構設計，透過精簡電路板體積設計，讓顯示卡可透過其中一組風扇吸入冷風驅熱之外，更可透過另一組可讓風流穿透的風扇設計，進一步將熱風抽離，藉此達成更好的散熱效果。

此外，在公版顯示卡設計中，NVIDIA也如同先前預告採用12 Pin針腳連接電力輸入，藉此讓供電電路設計可以更加精簡，但也與傳統供電方式相容，讓OEM廠商能有更大設計彈性。

其他部分，則包含採用美光提供的GDDR6X顯示記憶體、搭載HDMI 2.1連接埠，並且支援AV1解碼規格，藉此支援8K HDR影片內容播放，同時僅需佔用一半以下頻寬。

鎖定不同使用需求

而規格差異部分，GeForce RTX 3080將搭載10GB GDDR6X顯示記憶體，記憶體頻寬可達19Gbps，並且對應穩定的4K 60fps遊戲執行運作，建議售價則是699美元，與先前GeForce RTX 2080採相同價位，預計從9月17日開放銷售。

GeForce RTX 3070則強調比先前推出的GeForce RTX 2080 Ti有更高效能表現，卻僅以一半價格銷售，本身僅搭載8GB GDDR6X顯示記憶體，主要鎖定4K及1440P顯示解析度的遊戲執行效能，建議售價則是499美元，預計在今年10月推出。

至於此次鎖定極致效能，並且以「BFGPU (巨兇GPU)」形容的GeForce RTX 3090，則是標榜比TITAN RTX運作聲噪安靜約10倍，同時也能藉由新風扇系統設計，讓GPU運作溫度最高可降低30度左右，同時搭載24GB GDDR6X顯示記憶體，效能則比現有TITAN RTX高出50%，並且可對應8K 60fps的遊戲穩定遊玩表現。

GeForce RTX 3090預計在9月24日推出，建議售價則是1499美元，同時為了確保散熱效果，加上風扇系統的體積將會佔用3組PCIe插槽空間。

除了推出創始版設計，NVIDIA也將與華碩、七彩虹、EVGA、Gainward、影馳、技嘉、Innovision 3D、微星、Palit、PNY及Zotac在內顯示卡合作推出OEM客製化版本，同時包含宏碁、Alienware、華碩、Dell、HP、聯想、微星在內PC業者，以及包含CyberPower PC、Digital Storm、Falcon NW、IBUYPOWER、Maingear、Origin、NZXT、Puge等組裝電腦業者也會推出採用GeForce RTX 30系列顯示卡的應用產品。

針對遊戲體驗同步更新軟體應用

除了公布三款全新採用Ampere顯示架構打造的GeForce RTX 30系列顯示卡，NVIDIA也宣布包含《要塞英雄 (Fortnite)》、《電馭叛客2077 (Cyberpunk 2077)》，以及近期公布的《決勝時刻：黑色行動冷戰 (Call of Duty Black Ops Cold War)》都將支援即時光影追跡效果。

而此次新公布消息，更包含可提高遊戲反應速度的NVIDIA Reflex技術、將與更多螢幕廠商推出新款G-Sync顯示器，另外也針對線上直播需求推出NVIDIA Broadcast功能，分別加入以人工智慧技術驅動的背景噪音消除技術，以及可將背景模糊，或是替換成不同背景的技術，其中更藉由人工智慧技術使影像邊緣處理更為自然。

另外，為了讓遊戲執行運作不會受到CPU處理效能限制，NVIDIA更宣布推出RTX IO技術，讓遊戲影像數據存取可直接透過GPU與GPU上的顯示記憶體完成，無需在額外透過CPU處理，藉此提昇整體執行效率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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