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亞洲電競公開賽英雄聯盟決賽 台灣隊伍奪下冠軍
亞洲多國逾3000名業餘玩家參與的「2020亞洲電子競技公開賽」，其中「英雄聯盟」決賽在30日鏖戰到深夜才分出勝負，台灣隊伍「華哥愛蹦迪」奪冠拿下百萬獎金。
新北市政府表示，「2020亞洲電子競技公開賽」自7月初起舉辦，共有台灣等國3391名業餘玩家參賽。經過近2個月激烈比拚，晉級「英雄聯盟」決賽的「華哥愛蹦迪」和Sharp Fighter兩支台灣隊伍昨天傍晚在新北市民廣場進行最後對決。
由於兩隊實力接近，吸引數百位年輕人到場觀戰，現場群眾不時因轉播緊張畫面而呼喊，氣氛緊張。
5戰3勝的賽制打了5個多小時，最後由「華哥愛蹦迪」隊拿下冠軍，原訂晚間8時頒獎的新北市長侯友宜，也等到近晚間11時才上台頒發獎盃和新台幣100萬元獎金的支票。
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