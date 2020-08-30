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蘋果證實已經關閉EPIC Games開發者帳號權限，但不影響Unreal Engine更新

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果證實，已經在美國西岸西間8月28日正式關閉EPIC Games開發者帳號權限，原因是EPIC Games依然拒絕遵守App Store相關規範

依照蘋果說明，表示雖然過去與EPIC Games有諸多合作，但在近期作法中明顯違反App Store相關規範，因此在考量對其他開發者權益維持公平之下，選擇關閉EPIC Games開發者帳號權限。

不過，蘋果此次關閉的EPIC Games開發者帳號權限並非用於提供Unreal Engine遊戲引擎，因此並不影響其他第三方開發者使用Unreal Engine打造內容，同時也符合日前法院裁定結果

而在蘋果關閉EPIC Games開發者帳號權限後，意味EPIC Games將無法透過此開發者帳號繼續更新《要塞英雄 (Fortnite)》等遊戲作品，而日前EPIC Games也確認iOS、macOS平台上的《要塞英雄》因為與蘋果限制影響，因此無法獲得新版更新，但透過Google Play Store，或是藉由EPIC Games、三星管道下載的遊戲版本則不受影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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