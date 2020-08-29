不只帶回更多遊戲內容 EA再將超過1000種遊戲成就帶回Steam

去年10月宣布以《絕地：組織殞落》重新返回Steam服務平台銷售遊戲，並且在今年6月承諾將25款遊戲帶回Steam服務平台後，EA稍早不僅讓包含《戰地風雲》、《質量效應》、《極速快感》、《星際大戰：戰場前線》、《泰坦降臨2》等遊戲可在Steam服務平台上購買收藏，更將超過1000種遊戲成就帶回Steam，讓玩家可以有更多樂趣。

除了前述遊戲，EA先前也透露包含由BioWare打造的《闇龍紀元：異端審判》和《闇龍紀元 II》，或是著名賽車遊戲《極速快感》，以及《極速快感：熱焰》、《極速快感：生存競速》等作品，另外也包含《植物大戰殭屍：和睦小鎮保衛戰》、《Unravel》、《Unravel Two》、《Fe》及《Sea of Solitude》，都會在Steam服務平台重新上架。

依照EA說明，此次重新帶回Steam服務平台的1000多款遊戲成就，若是過去曾在Origin服務平台上獲得的話，只要在Steam服務平台下載安裝遊戲，並且重新執行遊玩即可恢復過去取得遊玩成就。

而接下來，EA也計畫在8月底將其訂閱遊玩服務EA Play (原本名稱為EA Access)帶到Steam服務平台，藉此吸引更多玩家遊玩與支持。

這樣的調整，意味EA將不用再花費心力經營維護本身Origin服務平台，而玩家也能透過Steam服務平台購買、收藏更多遊戲內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》