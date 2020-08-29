微軟宣布《世紀帝國3：決定版》10月15日推出 新增兩個全新文明
繼去年在Gamescom 2019宣布推出《世紀帝國2：決定版》後，微軟在今年以線上形式舉辦的Gamescom 2020前夜祭活動中，再次宣布推出《世紀帝國3：決定版》消息，並且釋出宣傳影片內容。
《世紀帝國3：決定版》將延續2005年推出的《世紀帝國3》所有遊戲內容，並且加入兩種全新遊玩模式，以及兩個全新文明。
其中，遊戲模式增加一系列歷史戰役，同時收錄《世紀帝國3》既有涵蓋歐洲、美洲、亞洲地區前後加入的14個文明，並且在決定版加入瑞典與印加帝國兩種文明。
而在決定版中，玩家將可享受4K遊戲畫質、全新打造的3D素材，以及符合現在電腦設備的操作介面，並且透過重新製作音樂與聲音，同時也加入多人線上遊玩模式。
《世紀帝國3：決定版》預計在10月15日正式推出，並且從即日起開放預購，目前僅推出Windows PC平台版本，並且將在Steam、Windows Store，以及在Xbox Game Pass for PC提供。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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