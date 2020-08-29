《四海兄弟：決定版》釋出最新預告影片 重現美國禁酒時期背景

Sony 蓄勢待發的新一代遊戲主機 PlayStation 5 發表後已經過了好一段時間，遲遲沒有上市消息，現在終於在美國開放線上登記預購。不過這是有限定的預購活動，送出申請後得等待 Sony 的邀請，才有機會獲得預購資格。

2020-08-27 15:05