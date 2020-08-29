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《四海兄弟：決定版》釋出最新預告影片 重現美國禁酒時期背景

聯合新聞網 / 楊又肇

2K Games稍早於Gamescom 2020前夜祭直播中，公布《四海兄弟：決定版 (Mafia: Definitive Edition)》公布最新預告影片。

《四海兄弟：決定版》是以2002年推出版本重製，藉由新遊戲引擎技術將原作重新打造，並且加入全新劇本、全新畫面與玩法。而遊戲預計在9月25日正式推出，預計登上PlayStation 4、Xbox One與Windows PC。

故事同樣以1930年代的美國禁酒時期為背景，主角湯米·安傑洛原本擔任計程車司機，在與暴徒意外接觸後，被捲入組織犯罪世界中，進而在黑手黨組織出人頭地，並且詮釋主角如何在利益誘惑下，從原本平凡的計程車司機加入血腥暴力的黑幫生涯。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 黑手黨 PlayStation Xbox Windows

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