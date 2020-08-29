《魔獸世界》第八部資料片 《暗影之境》10月27日正式推出
去年在BlizzCon 2019活動上證實推出的《魔獸世界》全新資料片《暗影之境 (Shadowlands)》，稍早確認將在10月27日正式推出，成為《魔獸世界》第八部資料片。
依照先前公布資訊，《魔獸世界：暗影之境》將開放包含「淵喉」、「升靈堡」、「亞登曠野」、「瑞文崔斯」與「馬卓薩斯」5大全新區域，同時配合全新升級系統，先前已經達成最高等級的角色，將會在《暗影之境》推出後回到50級，並且將以60級作為全新等級上限。
玩家在升級時，將會根據各自選擇獲得不同的新技能，包括每個誓盟的職業限定技能，玩家也能與特定誓盟成員建立靈魂之絆，藉此獲得該角色的限定特長與加成。
另外，包含熊貓人及所有同盟種族都能成為死亡騎士，同時加入全種族都可以使用的外觀選項，先前已經創建角色也能透過遊戲內的理髮店變更外觀。而玩家有機會與某些早已逝世的《魔獸爭霸》傳奇人物，例如「光明使者」烏瑟、凱爾薩斯等角色碰面。
《魔獸世界：暗影之境》將帶來大量的遊戲內容與特色機制，讓玩家能夠透過嶄新的方式探索並塑造遊戲角色的命運：
- 探索魔獸宇宙的死後世界—前往彼岸的國度，一窺各種等待著玩家的驚奇與恐怖之事。在昇靈堡閃閃發光的平野上奔馳、在瑞文崔斯讚嘆宏偉的哥德式尖塔、在奧睿博司這座永恆之城的命運十字路口找到自我，以及更多豐富精采的遊戲內容。
- 向誓盟宣示忠誠—加入暗影之境四個誓盟的其中一個，每個誓盟都擁有各自專屬的故事劇情戰役和遊戲機制，還能將強大的能力賦予給願意前來投靠的玩家。玩家可以選擇成為昇靈堡英勇的琪瑞安，或是瑞文崔斯傲慢的汎希爾。玩家也可以為瑪卓薩斯強大的死靈領主而戰，或跟亞登曠野狂野的暗夜妖精一起追尋嶄新的未來。
- 攀登譴罪之塔—最卑劣的靈魂都被關押在托迦司，也就是死後國度的監獄，由恐怖駭人的閻獄之主負責治理。這個變化無窮的隨機地城挑戰將開放給單人玩家以及最多五人的隊伍進行，勇敢克服所有試煉的玩家將會獲得相關材料，並可按照自己喜好打造出刻有符文的傳說級裝備。
- 以死亡騎士之姿復活—前任聖騎士「伯瓦爾‧弗塔根」曾經自願戴上巫妖王的頭盔以鎮壓天譴軍團的威脅，他正招兵買馬，現在所有的同盟種族和熊貓人都能夠加入死亡騎士的行列。（預購後即可開始使用。）
- 更多遊戲內容－位於淵喉的玩家隨時都會暴露在閻獄之主的監視之下，在這個地方停留的時間越久，處境就會變得越危險；與所屬誓盟的關鍵角色建立靈魂之絆，即可使用他們獨一無二的能力；選擇要藉由何種方式來重振誓盟聖所的往日榮耀…《暗影之境》將會是《魔獸世界》前所未有的嶄新體驗。
《魔獸世界：暗影之境》將推出不同版本：
《暗影之境》英雄組合包 (新台幣1899，僅限數位版)，其內容包括資料片、角色直升服務 (幫助玩家做好準備，在發布當天立刻展開《暗影之境》的冒險之旅)，以及蘊魔永恆龍鰻坐騎；此外，玩家還能進行相關的任務線，進而收集永恆旅人塑形套裝的外衣。
《暗影之境》史詩組合包 (新台幣2499，僅限數位版)，其內容包括英雄版的全部內容，外加靈魄幼龍鰻寵物、怨靈之凜武器造型特效、永恆旅人的爐石 (擁有特殊的視覺效果)，以及30天的遊戲時間。
英雄組合包和史詩組合包的額外獎勵在預購後即可馬上解鎖。此外，只要預購任一版本的《魔獸世界：暗影之境》，玩家就能夠建立熊貓人和同盟種族的死亡騎士。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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