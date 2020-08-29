《魔獸世界》第八部資料片 《暗影之境》10月27日正式推出

去年在BlizzCon 2019活動上證實推出的《魔獸世界》全新資料片《暗影之境 (Shadowlands)》，稍早確認將在10月27日正式推出，成為《魔獸世界》第八部資料片。

依照先前公布資訊，《魔獸世界：暗影之境》將開放包含「淵喉」、「升靈堡」、「亞登曠野」、「瑞文崔斯」與「馬卓薩斯」5大全新區域，同時配合全新升級系統，先前已經達成最高等級的角色，將會在《暗影之境》推出後回到50級，並且將以60級作為全新等級上限。

玩家在升級時，將會根據各自選擇獲得不同的新技能，包括每個誓盟的職業限定技能，玩家也能與特定誓盟成員建立靈魂之絆，藉此獲得該角色的限定特長與加成。

另外，包含熊貓人及所有同盟種族都能成為死亡騎士，同時加入全種族都可以使用的外觀選項，先前已經創建角色也能透過遊戲內的理髮店變更外觀。而玩家有機會與某些早已逝世的《魔獸爭霸》傳奇人物，例如「光明使者」烏瑟、凱爾薩斯等角色碰面。

《魔獸世界：暗影之境》將帶來大量的遊戲內容與特色機制，讓玩家能夠透過嶄新的方式探索並塑造遊戲角色的命運：

《魔獸世界：暗影之境》將推出不同版本：

《暗影之境》英雄組合包 (新台幣1899，僅限數位版)，其內容包括資料片、角色直升服務 (幫助玩家做好準備，在發布當天立刻展開《暗影之境》的冒險之旅)，以及蘊魔永恆龍鰻坐騎；此外，玩家還能進行相關的任務線，進而收集永恆旅人塑形套裝的外衣。

《暗影之境》史詩組合包 (新台幣2499，僅限數位版)，其內容包括英雄版的全部內容，外加靈魄幼龍鰻寵物、怨靈之凜武器造型特效、永恆旅人的爐石 (擁有特殊的視覺效果)，以及30天的遊戲時間。

英雄組合包和史詩組合包的額外獎勵在預購後即可馬上解鎖。此外，只要預購任一版本的《魔獸世界：暗影之境》，玩家就能夠建立熊貓人和同盟種族的死亡騎士。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》