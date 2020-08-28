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Sony率先在北美地區開放申請抽選PlayStation 5預購資格
Sony宣布將在北美地區開放PlayStation玩家搶先註冊抽選預購PlayStation 5資格，但依然未公布新機預計上市時間，以及建議售價等資訊。
但依照Sony說明，首波主機將優先開放成功獲選資格的PlayStation玩家預購，玩家只要獲得預購資格，基本上就確保一定能買到PlayStation 5主機。至於主機之外配件，則是會全面開放所有玩家預購，並不需要事先取得預購資格。
這樣的作法，或許是為了控制初期主機銷量，同時也可能代表初期供貨量可能會有不足情況。
另外，Sony也強調此次預購僅針對北美地區開放，雖然只要持有PlayStation帳號就能申請預購資格抽選，但僅接受寄送北美境內地址，因此若填寫北美地區之外地址將不會被受理預購。
而獲選預購資格的PlayStation玩家，將能選擇預購標準版PlayStation 5，或是無光碟版本，另外也能最多搭配兩組DualSense控制手把、兩組DualSense控制手把充電座，以及兩組Pulse 3D無線耳機與兩組多媒體控制器，以及兩組HD攝影機。
至於實際出貨時間，則會在通知信件中告知，預期會與接下來Sony實際公布PlayStation 5上市資訊時同步揭曉。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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