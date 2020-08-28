Activision揭曉《決勝時刻：黑色行動冷戰》細節 11月13日正式推出

Activision正式揭曉日前預告遊戲新作《決勝時刻：黑色行動冷戰》，將故事背景設定在1980年代東西方兩大勢力對峙的冷戰時期，除了讓經典角色梅森、哈德森與伍茲重新回歸，更進一步加入角色客製話語多重結局內容，預計在11月13日登上Windows PC、PlayStation 4與Xbox One，同時也確定會在年底配合PlayStation 5、Xbox Series X推出對應版本。

《決勝時刻：黑色行動冷戰》是由Activision旗下工作室Treyarch與Raven共同製作，同時也整合Beenox、High Moon Studios、Sledgehammer Games，以及Activision上海遊戲工作室資源打造。

玩家在遊戲中扮演菁英特戰士兵，並且將追尋遊戲中的反派角色柏修斯，避免打破冷戰時期的平衡，並且將與先前在系列作品登場角色梅森、哈德森與伍茲一同執行任務。

依照Raven資深創意總監Dan Vondrak說明，《決勝時刻：黑色行動冷戰》接續先前《黑色行動》內容，並且將劇情戰役模式回歸隱匿行動、陰謀論，並且建立在歷史改編元素，讓玩家可在遊戲中挖掘歷史內幕，並且強調冷戰歷史提供開發團隊許多設計想法，並且呈現在遊戲內容中。

而此次增加的角色客製化功能，不僅能讓玩家客製化角色姓名、膚色、性別、出生地，以及軍事背景，另外也能選擇個性是否傾向可靠、忠誠、情緒不穩定，或是有暴力傾向，並且加入多重結局、諸多支線任務。

至於故事劇情則與當初參與《黑色行動》製作的美國編劇、小說與導演David Goyer合作，由其協助設計此次遊戲故事劇情，希望藉由冷戰時期故事吸引原本系列忠實玩家，並且吸引更多新玩家加入，其中以美國與蘇聯關係緊張時期，同時加入1968年發生的越戰，以及近年由美國政府解禁文件作為遊戲故事劇情設計依據。

另外，因為今年面臨新型冠狀病毒疫情影響，因此多數研發工作都是由開發團隊在家中完成，甚至參與演出的演員動作與聲音錄製都是在家中完成錄製，反而因此創造更多不同想法，例如受限疫情影響而使各項錄製工作必須拆分，反而能讓演員有更充裕時間、心情聚焦在動作或聲音演出，因此讓表演情緒能更融入演出角色身分。

研發團隊表示，此次玩家在《決勝時刻：黑色行動冷戰》將面臨眾多歷史真實存在人物，並且將在諸如東柏林、土耳其、越南、沙烏地阿拉伯、莫斯科與更多地方探險，並且強調遊戲真實感。

而為了呈現冷戰時期的背景，研發團隊更研究當時具代表性的電影流行化，以及當時服裝設計，希望能讓遊戲內容更加真實，同時也透過濾鏡演算效果讓遊戲場景呈現不同色調，藉此讓劇情更加生動，甚至藉由相機寫實風格打造更逼真畫面，讓玩家能更進一步感受冷戰時期的緊張氣氛。

Activision同時也預告將在9月10日公布更多有關多人遊戲細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》