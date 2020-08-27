想買還得先等抽！Sony PlayStation 5在美開放限時、限量預購

PS5 開放線上預購登記！但是這是有限資格、限量、限時的預購活動，光是填表不代表一定搶得到。

Sony 蓄勢待發的新一代遊戲主機 PlayStation 5 發表後已經過了好一段時間，遲遲沒有上市消息，現在終於在美國開放線上登記預購。不過這是有限定的預購活動，送出申請後得等待 Sony 的邀請，才有機會獲得預購資格。

Sony 表示，預計在今年聖誕節會釋出一批限量的 PS5，而這次的預購邀請讓玩家有機會搶先獲得最新的 PS5 遊戲主機。然而申請不代表一定就能買到 PS5，根據 Sony 的說明頁面，邀請函資格會根據申請人之前的投入和 PlayStation 的活動紀錄來篩選。

而且就算你拿到預購邀請函，還是不保證能夠預購到，每一張邀請函必須在限定時間內兌換完成，一個 PSN 帳號只能預購一台 PS5 主機並且搭配 2 個 DS 手把以及其他配件，而且申請者需要有個可以收件的美國地址來收貨，所以申請的同時最好確定把這些都先打點好，否則限量被搶完就沒了。

不過這項預購消息還是很神秘，PS5 的上市時間、售價等銷售細節都遲遲不公佈，外界推測是在和微軟的新遊戲主機 Xbox Series X 比氣長，誰都不願意先鬆口定價策略。

《本文作者 Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》