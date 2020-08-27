微軟打造三款《神力女超人1984》客製化Xbox One X

為了幫接下來即將上映的《神力女超人1984 (Wonder Woman 1984)》宣傳，微軟稍早打造三款客製版Xbox One X，其中採用大量與《神力女超人》相關元素。

其中，名為「Wonder Woman Golden Armor Xbox One X Console」版本，採用神力女超人的黃金盔甲造型，更以24K今純手工打造，並且搭配以3D列印打造的《神力女超人1984》標誌，同時也搭載金黃色設計的控制手把。

此款客製化主機將會透過國際關懷協會推動的查理茲塞隆非洲推廣項目 (Charlize Theron Africa Outreach Project)舉辦「Together for Her」活動進行拍賣，並且計畫將拍賣所得用於保護非洲婦女、兒童，以及協助抗疫等事宜。

另一款名為「Wonder Woman Lasso of Truth Xbox One X Console」版本，則採用電影中的80年代色彩風格，並且加上神力女超人的真言套索，此款客製化主機將在8月25日至9月17日期間透過Twitter轉貼形式抽選獲獎者。

而名為「Barbara Minerva Xbox One X Console」則是以電影中的反派角色形象打造，並且採用蛇皮與人造毛皮打造龐克風格，並且搭配以3D列印的釘刺與《神力女超人1984》標誌，但此款客製化設計版本僅為展示用途，幸運獲獎者將能額外獲得一款標準款Xbox One X。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》