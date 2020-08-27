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未來Xbox平台與Xbox Game Pass操作介面將維持一致

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟稍早公布即將應用在Xbox Series X的全新操作介面，同時也確認包含現有Xbox One，以及Windows PC、行動裝置上的Xbox Game Pass服務操作介面也會一併更新。

此外，微軟也強調新版操作介面將會減少40%記憶體使用量 (以現有Xbox One做比較)，因此整體執行效率將會提昇50%左右，同時執行遊戲後返回操作介面速度也會增加30%，即便採用一般硬碟設計的舊款遊戲主機在速度上也能獲得明顯提昇感受。

而這次釋出更新，包含即將推出的新款Xbox Series X，以及現有Xbox One系列機種，同時包含Windows PC、行動裝置上的Xbox Game Pass服務操作介面，同樣也會採用相同操作介面，讓使用者無論透過哪種平台遊玩，都能以相同介面進行操作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Xbox Xbox Series X

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