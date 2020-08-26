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暴雪娛樂公布《魔獸世界》原創動畫作品《死後世界》

聯合新聞網 / 楊又肇

暴雪娛樂稍早公布《魔獸世界》原創動畫作品《死後世界 (Shadowlands Afterlives)》，並且釋出簡短預告內容。

依照暴雪娛樂說明，接下來預計會在透過線上形式舉辦的Gamescom 2020進行首播，同時也透露動畫設定將以暗影之境故事背景，並且將探索雷文德斯、熾藍仙野、馬卓克薩斯、晉升堡壘等暗影界國度預期以全新四部曲系列動畫影片呈現。

在此之前，暴雪娛樂便透露將持續擴展旗下作品內容，並且活用旗下版權作品資產，藉此創造更多獲利模式，因此包含小說、動畫，或是比照《爐石戰記》以原本《魔獸世界》世界觀為基礎，但是打造遊玩方式截然不同的遊戲衍生作品，都會是未來發展模式。

除了以《魔獸世界》打造原創動畫作品，先前也傳出動視暴雪將與Netflix合作發行《暗黑破壞神》改編動畫影集，同時也可能推出以《鬥陣特攻》為基礎的動畫作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動畫 暴雪 魔獸世界 鬥陣特攻

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