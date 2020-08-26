4K畫質新機？消息指任天堂計畫明年推出升級款Nintendo Switch

雖然先前任天堂社長古川俊太郎已經聲明今年不會有硬體升級版本的Nintendo Switch問世計畫，卻未直接否認市場傳聞任天堂將推出可對應4K畫質的新機說法。而就彭博新聞、經濟日報等消息指稱，任天堂將有可能選在明年推出硬體升級設計的新款Nintendo Switch，以利繼續吸引更多玩家支持。

不過，考量過往任天堂在家用遊戲主機通常不作硬體規格競爭，意味明年即便推出硬體規格升級版本，有可能是為了加入全新遊玩體驗，而不光是為了效能上的提升，甚至有可能為了確保遊戲內容相容，因此硬體規格升級幅度不見得會相當明顯。

今年受到新型冠著病毒影響，使得任天堂在實際產能面臨不足，另一方面也因為疫情導致主機需求量大增，造成供貨嚴重短缺情況，使得任天堂今年在遊戲市場發展布局相對保險，並且確保遊戲主機供貨正常，因此在今年並未計畫推出更新版本。

而在近期傳聞也指出，任天堂目前尚未確定新款主機硬體規格，但確實有在討論是否進一步提昇處理器運算效能，或是讓主機可對應4K解析度輸出等。

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