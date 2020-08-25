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Xbox部門負責人：爭取更多第三方遊戲加入Xbox Game Pass

聯合新聞網 / 楊又肇

在近年持續推動Xbox Game Pass服務之餘，微軟Xbox部門負責人Phil Spencer近期更透露未來將使更多第三方遊戲作品加入Xbox Game Pass服務，讓玩家可以透過訂閱方式遊玩更多遊戲內容。

目前Xbox Game Pass服務訂閱費用為每月9.9美元 (新台幣320元)，以及每月支付14.99美元 (新台幣459元)即可使用包含Xbox Live Gold會員服務，以及日後即將成為正式版本的微軟雲端串流服務Project xCloud功能的Xbox Game Pass Ultimate服務。

而微軟在日前說法便透露希望能在Xbox Game Pass服務更多遊戲，而在旗下諸多平台獨佔作品都已經加入Xbox Game Pass服務，微軟顯然希望透過增加更多第三方平台遊戲內容吸引玩家目光。

不過，相較爭取更多第三方遊戲作品加盟Xbox，微軟若希望更多第三方遊戲作品能透過Xbox Game Pass服務遊玩，勢必要與這些第三方遊戲開發者、發行商重新洽談合作模式，其中包含討論透過Xbox Game Pass服務計費部分如何「合理」拆帳，尤其接下來加入Project xCloud雲端串流遊玩模式，將會讓遊戲使用計費拆帳更加複雜。

目前Xbox Game Pass服務總計區分可在Xbox One遊戲主機上遊玩，以及透過Windows PC使用版本，另外則是提供包含Xbox Live Gold會員服務與Project xCloud雲端串流遊戲服務的Xbox Game Pass Ultimate服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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