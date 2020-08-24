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GeForce NOW服務將在台與更多電信業者合作 新增更多在地遊戲

聯合新聞網 / 楊又肇

在正式宣布與台灣大哥大合作GeForce NOW服務消息前，NVIDIA針對mashdigi網站提問內容進行回覆，其中包含台灣地區是否會有專屬伺服器、未來是否考慮加入在地遊戲作品，以及未來是否有其他合作模式。

問：台灣會有專屬伺服器嗎？還是以電信業者合作為主？有可能跟台灣大哥大之外的電信業者合作嗎？

答：我們在亞太地區是以GeForce NOW聯盟 (GeForce NOW Alliance)方式經營GeForce NOW串流遊戲服務，亦即與在地電信業者結盟，並且在電信業者端透過NVIDIA的RTX伺服器與GeForce NOW平台推廣串流遊戲，而未來確實不排除其他合作機會，同時非常高興台灣大哥大率先成為台灣地區的GeForce NOW聯盟的第一個合作夥伴。

問：會不會考慮加入在地遊戲內容合作，是否會有內容分區限制？

答：我們一直在持續擴建GeForce NOW服務遊戲庫，不排除未來會有台灣的遊戲內容加入。而GeForce NOW確實是有內容分區限制，同時特定遊戲在台灣如果有其他遊戲代理商，這部分就需要另外洽談合作，目前已經增加《古劍傳說Online》。

問：先前與遊戲業者的紛爭，目前處理情況如何？

答：先前在測試階段讓GeForce NOW服務遊戲庫更加完善，並且讓很多遊戲開發商及發行商藉此確認他們對GeForce NOW服務的承諾。雖然確實有部分遊戲廠商仍在評估他們的雲端策略，但大部分的遊戲廠商其實都非常支持，包括Ubisoft、Bandai Namco、Epic Games等均加入GeForce NOW服務。而目前在Steam上最熱門的前40款遊戲，就有30款在GeForce NOW服務上架，同時目前也努力將超過1500款遊戲帶到此項服務，預計在每周都會加入新款遊戲。

問：使用者裝置端是否也會做前期運算，那麼PC表現效能是否還是會比手機好？

答：手機端主要是串流解碼與傳回鍵盤，滑鼠或是搖桿的控制指令，而在電腦端的執行模式也幾乎相同，主要是在雲端伺服器完成絕大部分的運算需求，因此實際上在手機操作體驗與電腦的差異不會太大。

問：是不是會考慮跟手機品牌合作推廣服務，例如三星與微軟合作模式

答：很有趣的合作，但我們目前沒有可公開的相關計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 台灣大哥大 GeForce 串流遊戲 NVIDIA

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