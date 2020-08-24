NVIDIA、微軟、Google、Sony雲端串流遊戲比一比 哪個吸引你？

NVIDIA宣布與台灣大哥大合作，藉由GeForce NOW聯盟 (GeForce NOW Alliance)形式將旗下串流遊戲服務GeForce NOW帶到台灣，而接下來預期包含微軟即將整合進Xbox Game Pass Ultimate的串流遊戲服務Project xCloud，以及Google推行已有一段時間的串流遊戲服務Stadia也會接續進入台灣市場，加上目前尚未有進駐台灣市場的Sony旗下PlayStation NOW服務，mashshdigi網站藉由簡單表格比較這幾項服務特色差異。

雖然串流遊戲服務透過網路連接即可使用，但主要還是會考量遊戲內容授權使用情況，以及在地營運成本等考量而定，因此就像Netflix、Spotify等服務除了會有可使用地區限制，就連各地區服務提供使用內容也都不一樣。

目前確定在台灣推行的GeForce NOW服務，確定會藉由與台灣大哥大合作，透過在地設置的RTX伺服器進行運作，同時確認遊戲內容會有分區差異，因此遊戲內容會以在地化內容為主，另外也規劃與在地遊戲開發者、發行商合作內容。

而微軟方面也透露目前已經著手準備台灣地區的Project xCloud服務，並且與遊戲業者持續洽談授權，但目前暫時還不確認實際推行時間是否比照海外地區。另外，目前Google也尚未公布是否在台推出旗下Stadia服務，但從過往Google許多主要服務接續都在台灣市場推行情況來看，或許也會評估台灣地區高度遊戲遊玩需求引進此項服務。

至於同樣推行一段時間的Sony旗下PlayStation NOW，同樣也是基於遊戲內容授權與營運成本等考量，目前暫時僅在特定國家市場推行服務，尚未有在台灣提供服務計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》