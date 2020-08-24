NVIDIA攜手台灣大哥大 在台啟用GeForce NOW串流遊戲服務

在去年MWC LA 2019宣布之後，NVIDIA在今日 (8/24)終於宣布與台灣大哥大攜手合作串流遊戲服務GeForce NOW，並且將先以beta測試形式在台提供服務，同時先開放由台灣大哥大網路服務用戶免費試用，或是透過前三個月以新台幣149元，之後則會以每月新台幣299元計費。

依照NVIDIA說明，台灣地區推行的GeForce NOW服務會以GeForce NOW聯盟 (GeForce NOW Alliance)形式提供使用，同時將收錄在地化遊戲內容，每月將以每月新台幣299元計費。

此次與台灣大哥大合作，將針對5G網路資費在599元至1199元之間用戶提供前三個月免費，第三個月則以新台幣149元計費，第十個月開始才會以每月299元計費，而5G網路資費在1399元以上的用戶，則提供前六個月免費，第七個月則以新台幣149元計費，第十個月開始才會以每月299元計費。

除了付費版本，GeForce NOW服務也額外提供免費版本，但限制相對就會較多，例如必須等待連接時間、每次遊玩時間會被限制在1小時，而付費版本則可優先連接GeForce NOW服務，同時每次遊玩時間可拉長至6小時。

另外，GeForce NOW服務也支援NVIDIA Ray Tracing即時光影追跡技術、ANSL濾鏡拍攝功能，強調提供與PC端幾乎相同的遊戲遊玩感受。

目前GeForce NOW服務將透過Android、Windows PC、Mac與Chorme OS裝置遊玩 (註)，同時可對應多數遊戲控制手把操作，使用者可以透過更輕便方式遊玩3A等級遊戲，不一定需要高效能PC裝置才能遊玩。

註：由於iOS平台限制，目前GeForce NOW服務暫時尚未在iOS平台提供使用。

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由於率先與台灣大哥大合作，因此在台灣地區推行的GeForce NOW服務，將先限定台灣大哥大網路服務使用者體驗，未來NVIDIA也預期會以GeForce NOW聯盟與更多電信業者合作，藉此讓更多使用者透過雲端串流方式，隨時藉由各類連網裝置遊玩。

而此次在台推出服務，NVIDIA也確定將以分區形式提供在地化遊戲內容，將收錄包含《古墓奇兵：暗影 決定版》和《機甲爭霸戰5：傭兵》等3A大作，而包含《天命2》、《戰艦世界》，以及Ubisoft近期宣布推出的《超能競地 Hyper Scape》等100款遊戲作品，另外使用者也能綁訂個人Steam、EPIC Games Store、UPlay、Origin、Wargaming帳號，並且透過GeForce NOW串流功能隨時遊玩個人收藏遊戲。

台灣大哥大總經理林之晨表示，雲端串流遊戲將讓使用者更直接感受5G網路高速頻寬、低延遲特性，透過5G網路技術也讓過往推動許久的串流遊戲可以更廣泛推動。

對於雙方合作其實在去年10月於MWC LA 2019確認，但一直到今日才確認在台以beta形式開放台灣大哥大網路使用者體驗，林之晨說明主要是為了確保服務運作流暢，因此在前期作業做了不少測試確認，同時也強調基於GeForce NOW聯盟合作模式，除了會由NVIDIA推動更多遊戲內容合作，台灣大哥大也能提出希望與特定遊戲內容合作討論。

此外，林之晨也說明未來將會考量不同使用需求，將針對不同資費方案，或是搭配固網方案推出合適計費方式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》