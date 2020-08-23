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日本遊戲商將Microsoft XP當機畫面做成紙牌 網一看崩潰：有股煩躁感

聯合新聞網 / 綜合報導
近日竟有日本遊戲開發商將Microsoft XP時代經常出現的「錯誤視窗」做成撲克牌。圖擷自Twitter
近日竟有日本遊戲開發商將Microsoft XP時代經常出現的「錯誤視窗」做成撲克牌。圖擷自Twitter

現今科技日新月異，上網的瀏覽器也不斷推陳出新，而經常被嘲笑速度慢、視窗「沒有回應」的微軟（Microsoft）Internet Explorer（IE）瀏覽器和舊版Microsoft Edge都即將走入歷史。近日有日本遊戲開發商將Microsoft XP時代經常出現的「錯誤視窗」畫面做成撲克牌，照片一PO上推特（Twitter）後，立刻在網上瘋傳，但卻有網友開玩笑直呼「玩起來有股煩躁感」。

日前微軟在官網上宣布，預計從今年（2020）11月30日之後，在旗下的Microsoft Teams服務終止支援Internet Explorer 11瀏覽器，而在2021年8月7日之後，微軟則會終止支援Internet Explorer 11瀏覽器，因此之後使用Windows 10的用戶都會以相容的Microsoft Edge作為主要的瀏覽器，來因應Internet Explorer 11支援技術已無法跟上市場的需求。

而為了保存Microsoft XP時代使用IE瀏覽器時經常出現「死機」的記憶，日本一個名叫《 MONYA 》的遊戲開發商就推出了一款「錯誤紙牌（Error Playing Cards）」，將當機畫面做成紙牌，一組紙牌共有54種案例，每個案例上都有不同的說明，要價2500日幣（約新台幣695元）。

從紙牌的外觀上可看出，不管是在視窗的細節還是按鍵的設計上都相當精細，紙牌背面甚至還有密密麻麻的英文說明，若將紙牌一字排開真的會讓人感到頭皮發麻，回想起過去在使用Microsoft XP出現Error時的「絕望感」。

撲克牌的細節相當精細。圖擷自Twitter
撲克牌的細節相當精細。圖擷自Twitter

紙牌一推出後，不僅在推特上瘋傳，就連臉書《 爆廢公社 》中也有網友PO文提到，這副紙牌玩起來有一股莫名的煩躁感，不少網友更回應，「想砸電腦了」、「玩這個牌的時候一定會讓我牙起來」、「會想翻桌」、「這個撲克牌會讓人躁鬱」、「看了不知為何莫名火大」、「以前電腦出現這個，我都會強制關機」、「玩這牌的每個人都會很煩躁，尤其是工程師」、「如果工程師來玩應該會爆氣」、「有錯誤聲音的話會更可怕」。

網友認為看到撲克牌有股莫名的「絕望感」，就像過去使用出現「死機」的狀況。圖擷自Twitter
網友認為看到撲克牌有股莫名的「絕望感」，就像過去使用出現「死機」的狀況。圖擷自Twitter

爆廢公社 日本 微軟 推特

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