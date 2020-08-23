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動手玩／Razer更新BlackShark V2遊戲耳機 加入THX Spatial Audio、更細膩麥克風收音

聯合新聞網 / 楊又肇
▲BlackShark V2
▲BlackShark V2

Razer日前更新旗下BlackShark遊戲耳機，推出V2版本款式，其中分別採用TriForce 50mm驅動單體、HyperClear心型指向性麥克風，以及被動降噪功能，更納入THX Spatial Audio遊戲設定功能，讓遊戲中的聲音定位更為明確。

而針對一般使用需求，Razer其實也提供入門款設計的BlackShark V2 X，相比V2版本款式則是少了THX Spatial Audio遊戲設定功能，但依然保留支援7.1聲道輸出。

就外觀設計來看，新款BlackShark V2維持類似直升機駕駛耳機外型設計，但整體造型與早期推出版本明顯不同，但左右耳罩依然維持垂掛設計，而原本搭配金屬支架支撐的可拆式麥克風，則改為以可凹折蛇管支撐設計，並且能快速拆換，麥克風則採HyperClear心型指向設計，藉此對應更細膩收音效果。

▲BlackShark V2實際外觀
▲BlackShark V2實際外觀

▲與早期推出版本 (左)外觀比較
▲與早期推出版本 (左)外觀比較

兩側耳罩採緊迫配戴設計，藉由柔軟透氣記憶泡綿材質維持配戴舒適感，同時確保通風，而鋁框材質打造的耳機整體重量僅262公克，更可配合頭帶減少配戴時的重量感，至於耳機功能則是透過左側耳罩上的旋鈕控制音量，或是透過按壓開關切換麥克風收音功能。

▲採用通風網布材質打造頭帶軟墊與左右耳罩內側軟墊
▲採用通風網布材質打造頭帶軟墊與左右耳罩內側軟墊

▲耳罩上方具備透氣孔，避免配戴時造成內部密合壓力導致耳朵不適情況
▲耳罩上方具備透氣孔，避免配戴時造成內部密合壓力導致耳朵不適情況

▲控制音量的旋鈕與麥克風靜音開關位於左側耳罩
▲控制音量的旋鈕與麥克風靜音開關位於左側耳罩

▲可拆卸麥克風採HyperClear心型指向設計，可對應更細膩收音效果
▲可拆卸麥克風採HyperClear心型指向設計，可對應更細膩收音效果

外觀部分，相較早期推出版本採用亮面塑膠打造素面耳罩外殼，Razer在此次推出的BlackShark V2則是採用霧面塑膠，並且加上Razer三頭蛇標誌。頂部頭帶與耳罩也均改為透氣網布材質，除了避免早期版本採用仿皮設計可能因長時間未用而劣化裂開，同時也能對應較通風、舒適配戴感。

耳機本身採3.5mm線材連接，但可額外藉由內附USB連接音效卡，讓使用者能客製化調整麥克風收音效果，同時也讓麥克風噪音干擾降低至最小，而耳機本身更可藉由THX Spatial Audio遊戲設定檔對應更真實音場呈現效果。

▲耳罩外殼採霧面、塑膠材質設計，耳罩則以懸掛方式固定
▲耳罩外殼採霧面、塑膠材質設計，耳罩則以懸掛方式固定

▲內附USB連接音效卡，藉此對應更細膩的麥克風收音，或是對應THX Spatial Audio遊戲設定檔
▲內附USB連接音效卡，藉此對應更細膩的麥克風收音，或是對應THX Spatial Audio遊戲設定檔

目前BlackShark V2的THX Spatial Audio遊戲設定檔應用功能，已經支援《Apex Legends》、《Counter-Strike: Global Offensive》、《Valorant》、《Call of Duty: Modern Warfare》18款遊戲作品，未來將會加入支援更多遊戲。

不過，雖然BlackShark V2可以用在Windows PC、Mac、PlayStation 4、Xbox One、Nintendo Switch，以及多款手機等行動裝置，但受限於軟體驅動程式與硬體相容限制，目前必須透過USB連接音效卡使用的聲音功能，僅限在Windows 10 PC環境使用。

但以耳機本身配戴聆聽使用體驗，其實也相當舒適，並且適合用於遊戲遊玩，甚至將麥克風拆除也能當做一般全罩耳機使用。

▲BlackShark V2
▲BlackShark V2

就整體使用感受來看，BlackShark V2適合對硬多數遊戲遊玩，同時左右耳罩也提供較好包覆效果，雖然THX Spatial Audio遊戲設定檔對應功能僅限Windows 10 PC平台使用較為可惜，但應用在一般家用電玩主機、手機遊玩遊戲也相當合適，只是當成一般耳機聆聽音樂的話，音質感受可能就不太適合一般講求細膩聲音輸出表現需求。

▲BlackShark V2實際盒裝
▲BlackShark V2實際盒裝

▲隨附一組收納用的絨布袋
▲隨附一組收納用的絨布袋

▲所有配件
▲所有配件

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直升機 噪音

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