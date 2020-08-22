聽新聞
test
0:00 / 0:00
Activision證實將在8月26日揭曉新作《黑色行動：冷戰》
Activision證實，將會在8月26日正式揭曉《決勝時刻》系列新作，同時也確認新作將以《黑色行動：冷戰 (Black Ops: Cold War)》為稱。
先前已有不少傳聞表示，Activision將推出《決勝時刻》系列新作，同時將與冷戰歷史有關。而在稍早對外透露消息，不僅證實先前傳聞為真，更說明遊戲內容將改編自真實歷史事件。
而在稍早釋出預告影片中，更以蘇聯KGB叛逃特工Yuri Bezmenov訪談等畫面呈現，其中更提及曾在《現代戰爭》大逃殺模式「現代戰域 (Warzone)」所採用「Vardansk」地名，藉此與先前作品產生連貫。
至於以冷戰背景為主題，自然也會吸引不少軍事迷支持，至於具體細節則要等到8月26日當天揭曉才能確認，而此次負責打造新作內容的遊戲工作室Treyarch、Raven Software，前者在2001年由Activision收購，並且負責打造《決勝時刻》系列，後者則是在1997年就由Activision收購，但直到2010年才參與打造《決勝時刻：黑色行動 (Call of Duty: Black Ops)》。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言