Activision證實將在8月26日揭曉新作《黑色行動：冷戰》

Activision證實，將會在8月26日正式揭曉《決勝時刻》系列新作，同時也確認新作將以《黑色行動：冷戰 (Black Ops: Cold War)》為稱。

先前已有不少傳聞表示，Activision將推出《決勝時刻》系列新作，同時將與冷戰歷史有關。而在稍早對外透露消息，不僅證實先前傳聞為真，更說明遊戲內容將改編自真實歷史事件。

而在稍早釋出預告影片中，更以蘇聯KGB叛逃特工Yuri Bezmenov訪談等畫面呈現，其中更提及曾在《現代戰爭》大逃殺模式「現代戰域 (Warzone)」所採用「Vardansk」地名，藉此與先前作品產生連貫。

至於以冷戰背景為主題，自然也會吸引不少軍事迷支持，至於具體細節則要等到8月26日當天揭曉才能確認，而此次負責打造新作內容的遊戲工作室Treyarch、Raven Software，前者在2001年由Activision收購，並且負責打造《決勝時刻》系列，後者則是在1997年就由Activision收購，但直到2010年才參與打造《決勝時刻：黑色行動 (Call of Duty: Black Ops)》。

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