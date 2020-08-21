差在顯示卡！Xbox Series S整體效能 僅約Xbox Series X的三分之一
隨著微軟正式揭曉Xbox Series X具體外觀與硬體配置細節，市場也有越來越多關於代號Lockhart的精簡版Xbox Series S傳聞出現，而依照TweakTown網站取得資料顯示，Xbox Series S與Xbox Series X將採用相同處理器設計，但主要差異在於顯示卡規格，使得Xbox Series S效能表現僅達4TFLOPS，相比Xbox Series X可達12.15TFLOPS的效能表現，明顯有相當大的差距。
從相關數據顯示，Xbox Series S採用的處理器與Xbox Series X相同，都是由AMD提供以台積電7nm製程打造的客製化處理器，均以8核心、16線程、Zen 2架構與3.8GHz運作時脈設計。
而差異部分，則包含Xbox Series S僅在GPU部分採20組CU，運作時脈僅在1.55GHz，相比Xbox Series X採用52組CU、運作時脈達1.825GHz的情況有所落差，但兩者均採用AMD Navi RDNA 2顯示架構。
另外在記憶體部分也僅搭載10GB GDDR6規格，最高顯示輸出僅達1440P@60fps，而整體耗電表現低於250W，甚至並未搭載實體光碟機，因此預期將以使用數位下載遊戲，或是串流遊戲服務為主，使得整體售價也會比Xbox Series X更低。
在此之前，相關消息已經透露Xbox Series S建議售價預期為399美元，而Xbox Series X價格則可能介於499美元至599美元區間，同時除了推出黑色款式機身，同時也預期推出白色機身選項。
微軟預期會在8月下旬透過線上形式舉辦發表活動，其中可能會公佈Xbox Series S具體細節，同時也可能公佈Xbox Series X正式售價與實際上市時間，但日前透露確定會在今年11月開放銷售新款遊戲主機。
至於先前已經開放測試的串流遊戲服務Project xCloud，目前也確認會在今年9月正式上線，並且會整併在全新Xbox Game Pass Ultimate訂閱服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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