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差在顯示卡！Xbox Series S整體效能 僅約Xbox Series X的三分之一

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著微軟正式揭曉Xbox Series X具體外觀與硬體配置細節，市場也有越來越多關於代號Lockhart的精簡版Xbox Series S傳聞出現，而依照TweakTown網站取得資料顯示，Xbox Series S與Xbox Series X將採用相同處理器設計，但主要差異在於顯示卡規格，使得Xbox Series S效能表現僅達4TFLOPS，相比Xbox Series X可達12.15TFLOPS的效能表現，明顯有相當大的差距。

從相關數據顯示，Xbox Series S採用的處理器與Xbox Series X相同，都是由AMD提供以台積電7nm製程打造的客製化處理器，均以8核心、16線程、Zen 2架構與3.8GHz運作時脈設計。

而差異部分，則包含Xbox Series S僅在GPU部分採20組CU，運作時脈僅在1.55GHz，相比Xbox Series X採用52組CU、運作時脈達1.825GHz的情況有所落差，但兩者均採用AMD Navi RDNA 2顯示架構。

另外在記憶體部分也僅搭載10GB GDDR6規格，最高顯示輸出僅達1440P@60fps，而整體耗電表現低於250W，甚至並未搭載實體光碟機，因此預期將以使用數位下載遊戲，或是串流遊戲服務為主，使得整體售價也會比Xbox Series X更低。

在此之前，相關消息已經透露Xbox Series S建議售價預期為399美元，而Xbox Series X價格則可能介於499美元至599美元區間，同時除了推出黑色款式機身，同時也預期推出白色機身選項。

微軟預期會在8月下旬透過線上形式舉辦發表活動，其中可能會公佈Xbox Series S具體細節，同時也可能公佈Xbox Series X正式售價與實際上市時間，但日前透露確定會在今年11月開放銷售新款遊戲主機。

至於先前已經開放測試的串流遊戲服務Project xCloud，目前也確認會在今年9月正式上線，並且會整併在全新Xbox Game Pass Ultimate訂閱服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 Xbox Series X 串流遊戲 微軟

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