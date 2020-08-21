微軟再以《模擬飛行2020》與玉山虛擬航空合作

日前已經上市銷售的微軟遊戲新作《模擬飛行2020 (Microsoft Flight Simulator 2020)》，今日 (8/20)再次宣布與玉山虛擬航空合作，透過教官引導下，讓飛行學員能藉由遊戲擬真場景模擬真實航機運作訓練。

回顧過去38年以來的發展，微軟表示《模擬飛行》系列作品從早期黑白線條呈現，到目前導入大量新技術呈現擬真場景，其中更藉由Bing Maps全球衛星畫面與全球城市建模資料庫，並且透過微軟Azure人工引擎將航空寫真照片及衛星照片進行細部調整，藉此打造完整全球地景模擬系統。

而新一代模擬項目則包含即時大氣模擬系統，藉此對應晝夜、溫度、濕度、降雨、光線等變化，同時也加入超過30種飛機型號，其中包含輕形飛機、商用噴射機，以及大型客機，讓使用者可透過互動儀表進行飛行引導進行自由駕駛，並且一覽全球各地美景。

微軟強調此次推出的《模擬飛行2020》將可對應更擬真畫面表現，除了目前收錄多達30種飛機型號與40座機場內容，遊戲中更收錄超過200萬座城市、15億座建築、2萬億顆樹，並且收錄山川、河流與道路等景觀，就連玩家在飛機座艙內也能感受真實的駕駛體驗，或是看見地上的動物群奔跑。

依照微軟公布細節，如果要能順利執行《模擬飛行2020》，至少要搭載AMD Ryzen 3 1200或同等級處理器規格以上，並且採用Radeon RX 570或同等級顯示卡規格以上，記憶體則至少需要8GB容量，以及2GB以上的虛擬記憶體空間，儲存容量則至少要在150GB以上，網路速度則建議至少要達5Mbps以上。

而建議配置規格部分，則包含至少採用Ryzen 7 2700X，或是Intel Core i7-9800X規格以上處理器，顯示卡則需配置NVIDIA GeForce RTX 2080，或是AMD Radeon VII規格以上，另外則需要至少32GB記憶體容量與8GB虛擬記憶體，儲存容量一樣建議保留150GB空間，但建議換成SSD規格，網路傳輸速率則建議至少要達到50Mbps以上。

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