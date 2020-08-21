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Sony揭曉首支PlayStation 5形象廣告 強調觸覺與聽覺遊玩體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

接連揭曉PlayStation 5實機外觀，並且介紹對應PlayStation 5使用的新款DualSense控制手把特色之後，Sony更進一步揭曉首支PlayStation 5形象廣告，其中更展示DualSense控制手把的「自適應扳機」與「觸覺回饋」功能，強調帶給玩家沉浸遊戲體驗。

影片中透過年輕女性角色的目光和動作，呼應新主機功能躍然於眼前特性，同時也以一開始走在浩瀚的冰凍湖面上，進而感受到腳下冰層的龜裂，並且在女性角色察覺到危險時，冰冷湖面瞬間乍現海怪 (Kraken)的戲劇性表現，藉此詮釋DualSense控制手把可感受到的觸覺回饋感。

另外，在PlayStation 5的遊玩過程也透過聲音回應來自各個方位聽覺感受，藉此充分展現PlayStation 5的Tempest 3D音效。而在廣告最後壓軸裡，當女性角色拉開手上弓箭，讓玩家同樣能感受到弓弦傳來張力，以此詮釋DualSense控制手把的自適應扳機操作體驗，進而能更融入遊戲操過情境。

但除了詮釋PlayStation 5性能與DualSense使用特色，Sony尚未公布PlayStation 5具體上市資訊，同時也未透露新機售價。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 PlayStation 5 Sony

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