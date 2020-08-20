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現在Chromebook也能開始遊玩GeForce NOW串流遊戲

聯合新聞網 / 楊又肇

NVIDIA稍早宣布將旗下串流遊戲服務GeForce NOW帶到Chrome OS平台進行beta版本測試，讓使用者能直接以Chrome OS或Chrome瀏覽器開啟「play.geforce.now」網頁即可登入個人帳號，並且進行遊玩。

相較先前在Windows 10、macOS、Android平台版本必須額外安裝應用程式，在Chrome OS平台僅需打開網頁即可運作，因此對於使用者而言，將能以更簡單方式運作。不過，使用者依然必須先準備一組能與筆電裝置配對連接的控制手把，以利操作遊戲內容。

至於使用模式，則與其他版本相同，一樣區分免費使用版本，以及付費訂閱使用版本，差別在於前者每次登入最多僅能遊玩1小時，同時登入前必須等待長度不等的安排順位時間，而後者則提供優先連接存取全縣，同時每次可遊玩時間更長，另外也支援RTX (Ray Tracing)光影即時追跡特效，並且提供90天試用，甚至未來也計畫加入Ansel創作工具等應用。

除了NVIDIA，目前Google推出的Stadia同樣也登上Chrome瀏覽器，並且加入支援Chrome OS平台使用，至於微軟方面目前則是將Project xCloud與接下來預計推行的Xbox Game Pass Ultimate訂閱服務整合，讓使用者能透過Xbox One、Android手機等裝置連接使用。

而目前這些串流遊戲服務，僅NVIDIA預計在下週宣布與台灣大哥大合作，預計在台灣啟用GeForce NOW beta測試服務，另外兩項串流遊戲服務則尚未有進駐台灣市場說法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Chromebook NVIDIA 串流遊戲

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