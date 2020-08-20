出現盜版危機？微軟遊戲新作《模擬飛行2020》上市當天 就被駭客破解

採用Arxan-Steam DRM數位版權技術加密的微軟遊戲新作《模擬飛行2020 (Microsoft Flight Simulator 2020)》，在上市當天就傳出被人破解加密保護。

依照遊戲破解組織HOODLUM說明，表示已經將微軟稍早上架銷售的《模擬飛行2020》完成破解，使得這款費時多年開發的遊戲在上市首日就出現盜版危機。

除了《微軟模擬飛行》，實際上過往在上市首日就被HOODLUM破解的遊戲，還包含Spiders推行的角色扮演遊戲《貪婪之秋 (Greed Fall)》、Tokyo RPG Factory打造的動作角色扮演遊戲《鬼哭之邦 (ONINAKI)》、CD Projekt Red打造的《王權隕落：巫師傳說 (Thronebreaker: The Witcher Tales)》等遊戲，都是在上市首日就被破解。

而遊戲加密被破解，意味將使遊戲銷量面臨衝擊，尤其不少玩家期待許久的遊戲更容易吸引眾人下載盜版內容，同時也可能引發更多因盜版內容產生影像，例如假借破解檔案知名誘騙使用者下載夾帶病毒內容，或是誘拐點擊詐騙連結等。

微軟強調此次推出的《模擬飛行2020》將可對應更擬真畫面表現，除了目前收錄多達30種飛機型號與40座機場內容，遊戲中更收錄超過200萬座城市、15億座建築、2萬億顆樹，並且收錄山川、河流與道路等景觀，就連玩家在飛機座艙內也能感受真實的駕駛體驗，或是看見地上的動物群奔跑。

同時，遊戲中也提供真實天候模擬設計，藉此對應不同風速、風向，以及濕度等影響，另外也加入夜間飛行模式，甚至可在輕形噴射機或大型客機等機體差異中，感受不同空氣力學影響。

依照微軟公布細節，如果要能順利執行《模擬飛行2020》，至少要搭載AMD Ryzen 3 1200或同等級處理器規格以上，並且採用Radeon RX 570或同等級顯示卡規格以上，記憶體則至少需要8GB容量，以及2GB以上的虛擬記憶體空間，儲存容量則至少要在150GB以上，網路速度則建議至少要達5Mbps以上。

而建議配置規格部分，則包含至少採用Ryzen 7 2700X，或是Intel Core i7-9800X規格以上處理器，顯示卡則需配置NVIDIA GeForce RTX 2080，或是AMD Radeon VII規格以上，另外則需要至少32GB記憶體容量與8GB虛擬記憶體，儲存容量一樣建議保留150GB空間，但建議換成SSD規格，網路傳輸速率則建議至少要達到50Mbps以上。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》