史上第一個聊天機器人「Eliza」 用心理學讓人信以為真

在英國電腦科學家Alan Turing於1945年至1948年期間提出近代人工智慧理論後，美國麻省理工學院人工智慧實驗室的德裔電腦科學家Joseph Weizenbaum則是在1964年至1966年期間打造史上第一個聊天機器人「Eliza」。

「Eliza」是以MAD-SLIP程式語言編寫，並且在36位元架構的IBM 7094大型電腦上運作，所有程式編碼約在200行左右。執行過程中，「Eliza」會透過分析所輸入文字內容，並且將特定字句重組，變成全新字句組合。

而Joseph Weizenbaum同時也以「Eliza」質疑Alan Turing所提出的「圖靈測試 (Turing test)」，原因在於「Eliza」程式運作建立在以人為主的互動模式，亦即針對人類提問內容分析主詞關連，並且找到其中關鍵字詞，做出相應回答。

其中更加入對話引導的心理應用，讓「Eliza」能依循提問內容重複說詞，或是針對關鍵字詞進行回答，藉此滿足提問者內心預期聽到答案，進而達成讓提問者認為對話對象是真人的目的。

因此Joseph Weizenbaum將上述情況命名為「Eliza」效應，認為並非人工智慧理解人類想法，而是在與人類互動過程中所展現反應，讓人類更願意與其互動，甚至相信「Eliza」是真實存在人類。

就Joseph Weizenbaum的想法，人工智慧終究還是0與1的執行結果，與人腦會有額外情感的情況不同，因此與其說是電腦越來越了解人類，不如說是電腦透過大量數據分析挖掘人類偏好內容，而電腦也難以能重現人類般的情感。

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