EA將兩項訂閱服務合併 更名為EA Play
EA宣布，將從美國時間8月18日起，讓旗下EA Access與EA Origin Access兩項訂閱服務合併，並且改以EA Play作為全新訂閱服務正式名稱。
在此調整下，原本與玩家直接互動的EA Play活動則將名稱調整為EA Play Live。
而在進一步說明，EA則表示原本EA Access與EA Origin Access將會合併改為全新EA Play服務，而先前推行的EA Origin Access Premier則會改為EA Play Pro，藉此維持不同等級訂閱方案區隔。
至於調整訂閱方案之外，實際上玩家使用體驗並沒有太大差異，一樣可透過訂閱遊玩使用超過100款EA旗下遊戲，並且能率先試玩最新遊戲，同時也提供數位版遊戲購買9折優惠，未來也會加入更多優惠內容。
除了EA，目前微軟也推出全新Xbox Game Pass Ultimate，其中包含Xbox Live Gold會員，以及Xbox Game Pass訂閱服務，另外也能選擇使用Project xCloud串流遊戲服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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