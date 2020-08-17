EA將兩項訂閱服務合併 更名為EA Play

微軟 Project xCloud 是一項類似於 Google Stadia 的遊戲串流媒體服務，自 2020 年初開始在 iOS 上進行測試。不過，由於 App Store 政策的限制，用戶只能在該服務上玩一款遊戲，而且測試的人數也僅限於 1 萬名玩家。微軟今天宣布，已經結束了在 iOS 上的 xCloud 遊戲服務測試計畫。

2020-08-14 13:29