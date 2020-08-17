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傳《俠盜獵車手6》將在PlayStation 5 進行最長一個月的限期獨佔合作
相關消息指稱，Rockstar Games將可能選擇與Sony進行限期獨佔合作，讓接下來預期推出的《俠盜獵車手6 (GTA 6)》成為PlayStation 5限期獨佔作品。
依照說法指出，Sony預計以7.5億美元與Rockstar Games簽訂限期合作，讓不少玩家期待的《俠盜獵車手6》僅先在PlayStation 5獨佔推出，同時也預期會推出獨佔合作內容。而就相關說法表示，獨佔時間最長約為一個月。
在此之前，Sony也曾與Square Enix合作，讓《Final Fantasy VII 重製版》在PlayStation 4以長達1年時間獨佔，藉此吸引更多玩家加入使用PlayStation 4，而此次傳出與Rockstar Games進行限期獨佔合作，預期也是為了刺激接下來預計推出的PlayStation 5。
Sony先前已經宣布與諸多遊戲作品簽訂平台獨佔，藉此增加PlayStation 5銷售誘因，而此次傳出將與Rockstar Games簽訂《俠盜獵車手6》平台限期獨佔合作，顯然也是為了吸引更多玩家支持。
不過，此項傳聞依然無法證實真偽，畢竟依照過往《俠盜獵車手5》銷售表現，若僅與Sony進行限期獨佔合作，短時間可能會讓Rockstar Games減少透過Xbox Series X增加銷量機會，但預期在限期獨佔合作結束後，加上Sony提供合作金額，預期還是能彌補限期獨佔合作可能減少遊戲銷量。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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