《要塞英雄》增加直接付費選項遭蘋果、Google下架

EPIC Games於旗下熱門遊戲《要塞英雄 (Fortnite)》加入直接付費選項，讓使用者能繞開蘋果in-App支付模式，以更低價格購買遊戲內虛擬貨幣，而在Android平台版本的《要塞英雄》，EPIC Games也同樣採取相同方式，因此遊戲在更新後幾小時內不僅被App Store下架，同時也被Google Play Store下架。

依照蘋果說明，《要塞英雄》被App Store下架原因，是因為採用未經蘋果審核批准的付費方式，因此違反App Store針對上架app的使用規範。同時，蘋果強調此項規範並非僅針對EPIC Games，而是對所有開發者一視同仁。

而Google方面也以相同原因說明，表示《要塞英雄》從Google Play Store下架也是因為違反in-App付費規定，亦即app內任何付費項目都必須使用Google提供的API。而Google強調此舉是為了確保使用者在app內付費過程安全，避免信用卡等消費資訊遭盜用。

不過，市場看法則任為蘋果及Google要求發發者必須在app內使用指定付費機制，除了是為了確保付費過程安全，但有更大原因是為了確保收取30%不等的分潤金額。

在此之前，不少在App Store、Google Play Store上架的app如Netflix、Spotify，雖然為了符合使用規範而在app內設置指定付費機制，但卻鼓勵使用者透過服務官網付費訂閱，藉此避開向蘋果、Google繳納分潤費用。

但諸如頻繁在遊玩過程進行課金的遊戲，若是採用相同方式避免被抽取分潤，顯然就會因為必須讓使用者跳離遊戲內容，進而影響使用者遊玩感受，因此EPIC Games選擇在此次《要塞英雄》更新中，加入額外直接付費選項，讓使用者能自行選擇透過平台指定付費機制，或是直接向EPIC Games付費。

雖然EPIC Games認為本身符合在app內提通平台指定付費機制，但很明顯地使用者一定會選擇金額相對較低的方式付費，因此讓蘋果、Google認為EPIC Games此舉違反平台使用規範，進而將《要塞英雄》下架。

至於在遊戲遭下架後，EPIC Games隨即向蘋果提出抗議，並且進一步在加州向蘋果提告，認為蘋果以App Store服務平台、機制影響市場壟斷。若EPIC Games最終勝訴，或許將使蘋果、Google目前要求app付費分潤模式面臨改變。

同時，EPIC Games也就遊戲遭下架向Google提告，甚至進一步指控Google利用Android平台與手機業者深度綁定合作，進而讓強制使用其in-App付費機制成為唯一選項，形式上已經違反市場壟斷。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》