蘋果解釋iOS為何不支援雲端遊戲？「絕對不是抽成問題」

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聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

微軟 Project xCloud 是一項類似於 Google Stadia 的遊戲串流媒體服務，自 2020 年初開始在 iOS 上進行測試。不過，由於 App Store 政策的限制，用戶只能在該服務上玩一款遊戲，而且測試的人數也僅限於 1 萬名玩家。微軟今天宣布，已經結束了在 iOS 上的 xCloud 遊戲服務測試計畫。

微軟 Xbox 團隊抨擊 App Store，表示 Apple 阻撓其為 iPhone 和 iPad 用戶提供串流媒體遊戲服務，App Store 對遊戲應用一貫雙重標準。微軟已向測試人員發出通知，iOS xCloud 預覽將於 2020 年 9 月 11 日結束，同時 Android 預覽將持續到下個月。

Apple 告訴《Business Insider》：App Store 的初衷是為用戶發現和下載應用程式提供安全、值得信賴的地方，同時也為所有開發者提供巨大商機。在這些應用登陸我們的商店之前，所有的應用都會根據同一套準則進行審查，目的是更好的保護客戶，並為開發者提供一個公平和公正的競爭環境。

根據 App Store 的相關政策，應用程式不能依賴來自雲端的串流媒體，這就意味著 Stadia、xCloud 和 Nvidia GeForce 這樣的雲端遊戲服務不能託管在 iOS 應用商店。

Apple 對自己的要求與其他開發商相同，因為 Apple 商場的遊戲不提供串流媒體服務，用戶必須從 App Store 的 Arcade 標籤內下載遊戲。Apple 的平台上歡迎競爭性遊戲服務，但前提是它們必須符合規則。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Xbox App Store 雲端 串流遊戲 iOS

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