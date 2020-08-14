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《全軍破敵傳奇：特洛伊》破天荒上市即限免 EPIC商城限時一天撒錢搶玩家

聯合新聞網 / T客邦

《全軍破敵》系列新作《全軍破敵傳奇：特洛伊》將在今天開始在EPIC商城開賣，不過讓人最驚訝的是，開賣首日這款遊戲竟然破天荒的進行了限免的活動，限時一天開放玩家免費領取。這可能是首次有遊戲大作在開賣當天進行限免的活動，因此有興趣的玩家要記好時間了。

《全軍破敵傳奇：特洛伊》將在美國東部時間8月13日上午9點在Epic平台正式解鎖，與此同時，在遊戲解鎖後的24小時內，玩家們都可以免費領取。而在台灣的時間，就是今天晚上（8月13日）21:00至隔天8月14日21:00前。

Epic商店地址：點擊進入

遊戲取材自浪漫而血腥的荷馬史詩《伊里亞德》，聚焦於特洛伊戰爭的歷史瞬間，以前所未有的方式鮮活呈現這場大戰。這款遊戲將從希臘與特洛伊兩個方面展現這場史詩般的戰鬥，揭開神話和傳說的層層面紗，追本溯源，探尋可能的真相。

玩家可以扮演八位經典英雄之一，透過將回合制帝國管理與即時戰略結合於一體，讓你的每個舉動，都可能扭轉戰局。通過戰略、內政、外交與全面戰爭建立你的帝國，並且可以在戰鬥中召喚神話軍隊前來協助，包括形似獨眼巨人、牛頭人、巨人和半人馬的戰士等。

雖然有些遊戲會推出「限時免費遊玩」的活動，但幾乎沒有大作會在開賣當天推行「限時領取、永久免費」的活動，而遊戲的開發團隊 CREATIVE ASSEMBLY 也進行了說明，表示Epic Games 與他們簽訂的合約就是在遊戲上市第一天，玩家免費領取遊戲，而由Epic Games 付款給他們。等於玩家免費領多少，Epic Games 就會付錢給遊戲公司多少。他們表示，作為一款紀念《全軍破敵》20 週年的遊戲，他們難以拒絕這樣的條件。

所以這裡也可以看出，Epic Games果然是本錢雄厚，不但要獨佔遊戲，而且還願意灑大錢來搶佔玩家。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

戰爭 希臘 單機遊戲

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