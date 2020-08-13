微軟確認11月正式推出Xbox Series X 《最後一戰：無限》則要等到這時

微軟稍早宣布，Xbox Series X將會在今年11月正式推出，相比先前始終以年底作為新機上市時間作為說明，顯然有更明確的時間點。但另一方面，微軟也證實旗下平台獨佔遊戲作品《最後一戰：無限》確定將延後至2021年推出，無法隨著Xbox Series X一同推出。

依照微軟旗下343 Industries工作室說明，基於今年新型冠狀病毒疫情影響，使得遊戲開發進度受到影響，造成《最後一戰：無限》無法達到原訂預期完成目標，因此無法讓順利與Xbox Series X一同上市，必須延後至2021年推出。

不過，即便《最後一戰：無限》將在Xbox Series X首發遊戲陣容缺席，微軟旗下平台獨佔遊戲還包含《極限競速》在內作品，其他也包含與第三方遊戲業者合作的遊戲陣容，例如《刺客教條：英靈殿》、《看門狗：自由軍團》、《天命2》、《人中之龍7》等作品。

除此之外，相關消息也指出微軟將在8月下旬透過線上活動公布更多遊戲資訊，預期也會揭曉入門定位設計的Xbox Series S遊戲主機，至於Sony方面也可能選在8月底公布PlayStation 5上市售價，兩款遊戲主機都會在今年11月進入市場銷售。

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