《快打旋風》系列製作人小野義徳證實將離開CAPCOM

過去在日本CAPCOM任職超過30年，並且推動《快打旋風》系列作品的知名遊戲製作人小野義徳，於個人Twitter上證實將在今年夏季離開CAPCOM。

小野義德於1994年加入日本CAPCOM，曾參與製作《快打旋風Zero》系列、《快打旋風III》，並且在《快打旋風IV》之後成為系列作品負責人，其他也曾參與製作《新鬼武者 Dawn of Dreams》，甚至與業內好友暨競爭對手 (？)原田勝弘合作推出《快打旋風×鐵拳》。

而小野義德過去以來也經常造訪台灣，並且積極參與各項電玩展會活動，因此也成為許多台灣玩家熟悉的遊戲製作人。

就小野義德於個人Twitter說明，預計會在今年夏季離開CAPCOM，同時也會卸下包含《快打旋風》系列作品負責人職務，但並未透露實際離職原因，以及接下來發展去向。

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