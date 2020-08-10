《眾神殞落》釋出9分鐘實機遊玩影片 展示DualSense觸覺控制體驗
去年宣布將於PlayStation 5平台獨佔推出的《眾神殞落 (God Fall)》，稍早於Sony舉辦的State of Play線上活動公布長達9分鐘實機遊玩影片，並且展示以對應PlayStation 5的控制器DualSense操作模式，其中包含運用DualSense觸覺反饋功能模擬操作角色在不同地面行走「觸覺」，甚至也能讓玩家實際感受遊戲中不同物理震動。
另一方面，遊戲中也利用DualSense自動調整扳機按鍵設計，藉此呈現操作角色行走可能面臨阻力，除了透過畫面呈現視覺效果，更可配合控制器感受實際阻力感。
《眾神殞落》是由Counterplay Games開發、Gearbox Software發行的動作角色扮演遊戲，預計在PlayStation 5與Windows PC平台推出。
在此次展示影片中，更實際展示包含雙刀與長劍兩種武器，以及使用盾牌動作，而在遊戲將會出現至少5款武器，讓玩家扮演的騎士能在不同元素國度進行挑戰。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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