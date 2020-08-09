暴雪透露《暗黑破壞神4》研發進度 不受病毒疫情影響

雖然確認取消今年度的BlizzCon活動，但目前負責《暗黑破壞神4》研發的Rod Fergusson在GDC Summer線上直播問答環節時透露，強調目前此款遊戲開發進度並不受影響，並且將會加快遊戲推出時程。

由於新型冠狀病毒疫情影響，除了確認取消今年原訂舉辦的BlizzCon活動，暴雪目前也比照其他美國企業允許員工在家遠距辦公，同時允許員工將開發遊戲內容帶回家繼續後續設計工作，另外也透過支付額外津貼確保員工能在家中順利完成工作。

而雖然與過往工作模式有明顯改變，但Rod Fergusson表示《暗黑破壞神4》研發進度並未受影響，整體而言相當順利。

在去年公布消息中，暴雪透過名為「三人前來」、長達9分鐘的預告影片展示《暗黑破壞神4》內容，透露初期角色職業將包含野蠻人、法師和德魯依在內選項，同時遊戲也將分別登上Windows PC、PlayStation 4與Xbox One。

同時，暴雪也表示《暗黑破壞神4》將以過往系列作品為基礎打造，並且讓玩家可在遊戲中挖掘各種可能性，並且透過可自訂的天賦與技能系統，以及充滿傳說與套裝物品的掉寶系統，另外也能騎乘個人化坐騎。

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