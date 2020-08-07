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PlayStation 5的配件向下相容有限制 新遊戲僅能以DualSense控制手把遊玩

聯合新聞網 / 楊又肇

對於旗下次世代遊戲主機配件向下相容支援部分，Sony在稍早對外說明中表示原本用於PlayStation 4的DualShock 4控制手把，依然可以用在PlayStation 5，不過僅能用於遊玩PlayStation 4遊戲。相較之下，微軟則強調Xbox Series X可以完全相容原本用於Xbox One的控制手把與周邊配件，甚至這些配件還能用在PC等裝置。

依照Sony做出解釋，表示因為PlayStation 5不少遊戲使用新技術與功能，因此PlayStation 5平台遊戲將不支援透過DualShock 4控制手把遊玩，僅能配合新款DualSense控制手把遊玩。

不過，如果玩家使用DualShock 4控制手把，並且在PlayStation 5遊玩PlayStation 4平台遊戲的話，就不會有支援相容問題，同時也能使用先前在PlayStation 4推出的周邊配件，例如大型搖桿、飛行控制器，或是方向盤等控制配件。

同時，Sony本身推行的PlayStation VR虛擬實境頭戴裝置、視訊相機等配件也都能在PlayStation 5使用，部分配件可能會需要配合轉換接頭，而Sony預計會在PlayStation 5出廠時提供轉接配件。

至於授權第三方業者製作的配件部分，Sony表示有可能會有無法相容運作情況，原因在於部分配件雖然基於PlayStation 4設計規範打造，但可能額外加入業者自行設計，例如增加反應靈敏，或是可自訂按鍵功能設計，或許會在PlayStation 5發生無法相容使用情況。

相比Sony在PlayStation 5配件向下相容支援有些限制，微軟則強調原本在Xbox One平台推行的周邊配件，依然可在Xbox Series X相容使用，甚至包含針對身障玩家打造的Adaptive Controller控制器，以及針對進階玩家打造的Xbox One Elite控制器，另外包含第三方業者打造Xbox One控制器都能順利在Xbox Series X使用。

此外，微軟也強調Xbox Series X搭載的控制器，也能直接用於Xbox One與PC裝置，甚至也能應用在Android、iOS裝置，或是搭配Apple TV使用 (目前DualShock 4同樣也能用於Apple TV)，同時也能用於微軟串流遊戲服務Project xCloud，或是Xbox Game Pass訂閱服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PlayStation 5 Xbox

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