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混合實境頭戴裝置HoloLens 2預計9月攻台 依然瞄準商用市場應用需求

聯合新聞網 / 楊又肇

去年在MWC 2019期間亮相，同時在今年線上舉辦的Build 2020活動宣布進駐台灣等亞洲市場，並且進駐歐洲市場消息後，微軟今日 (8/6)宣布將會從9月開始在台銷售混合實境頭戴裝置HoloLens 2，並且由聯想代理、精誠科技獨家銷售。

相較過去推出的第一代機種，HoloLens 2搭載基於Snapdragon 850處理器的Snapdragon XR1運算平台，並且採用更大視覺視野範圍設計，同時以碳纖維材質打造輕巧機身，配戴方式也更加簡單，前方模組更可直接上掀，讓使用者可在維持配戴情況下，立即用雙眼檢視周遭情況。

另外，機身內搭載微軟第二代客製化全息影像運算元件HPU (holographic processing unit)，同時螢幕對應的單眼視覺解析度也從前一代機種的720P，提昇至2K解析度規格，藉此讓虛擬視覺可以更加清晰。而操作部分則同樣對應手勢、聲控，以及位置追蹤的互動模式，在景深感測部分更藉由Azure Kinect感測元件捕捉精準的景深資訊。

而前方也配置多組相機元件與距離感測元件，藉此精準掌握當前相對位置，並且能藉由內建眼球追蹤感測元件，讓擴增實境影像能更正確套用在正確方位。

就微軟對於HoloLens 2的定位，依然鎖定企業應用為主，並非鎖定一般消費市場應用，分別可對應企業訓練、研究分析、沉浸體驗、全新人機互動使用，藉此創造不同企業應用發展模式，並且將藉由與微軟Dynamics 365服務綁定使用，配合月租方案使用的Dynamics 365 Remote Assist服務，讓HoloLens 2可以套用在更廣泛的企業需求。

在此次於台灣展示中，微軟表示HoloLens 2已經應用在製造業、工業、醫療業、藝術領域，其中和碩透過Remote Guides、Remote Assist混合實境解決方案，將HoloLens 2應用在遠距協作，藉此解決各廠區合作處理問題需求，而瀚創生物科技則將HoloLens 2眼球追蹤技術應用在建置眩暈症檢測 (VertiGoGo)，協助醫師快速檢測眩暈症狀，至於呼吸道先生 (MR. AIRWAY)則是結合建模、HoloLens 2混合實境技術，預先判斷呼吸道處置困難程度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聲控 擴增實境 混合實境

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