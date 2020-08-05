SEGA秋葉原2號館8月底結業 遊客朝聖必做10件事

位於日本東京的「SEGA秋葉原2號館」（セガ秋葉原2号館）多年來也是ACG迷聖地，更是當區地標性的娛樂中心。可是受到新冠肺炎疫情所累，官方宣布該館將於8月30日正式結業，消息震驚各界，沒想到如此多人去潮聖的地標也敵不過疫情，實在令人惋惜。

據日本傳媒報道，因東京緊急命令而剛於6月中才重開的SEGA秋葉原2號館將營業至本月尾關閉，這座位於秋葉原最熱鬧的中央通上之建築，當地人形容失去它將會徹底改變秋葉原的景貌。

原名為「SEGA秋葉原GiGO」於2017年改名的SEGA秋葉原2號館，除了遊戲機中心外還集合了很多娛樂消閒的設施，無論對日本人或遊客都是很熱門的旅遊點，多年來更盛載了不少人的ACG回憶，幾乎所有人來到都必定會做以下10件事，不知你又試過沒有？

10件遊客必做的事 1. 夾公仔 2. 扭蛋機 3. 主題特色餐廳用餐 4. 限定抽獎 5. 大型遊戲機，如：賽車、跑馬 6. 音樂元素遊戲，如：打鼓機 7. 透明電梯打卡拍照 8. 搶購精品 9. ACG特設打卡位 10. 走遍秋葉原

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文章授權轉載自《香港01》