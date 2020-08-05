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報導指稱Sony計畫在8月底前公布PlayStation 5上市資訊

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然Sony不久前透露預計在8月7日舉辦的State of Play線上內容將聚焦在新款PlayStation 4平台遊戲，以及對應PlayStation VR遊玩內容，而不會公布與PlayStation 5主機上市相關資訊，但從彭博新聞取得消息指出，Sony依然準備在8月間對外公布PlayStation 5上市消息。

依照據稱在PlayStation任職管理人員說法，Sony將會在8月間對外公布PlayStation 5上市相關消息，而從時間點來看，將可能選在8月下旬公布。

目前Sony與微軟都已經分別公布旗下新款次世代遊戲主機特色、硬體設計，以及外觀，同時也公布預計登上新款主機的遊戲作品，其中更包含各自平台獨佔內容，而在雙方均強調新機將會在今年底上市，目前也只差部分細節尚未公布，例如向下相容遊戲陣容、是否還有額外加值服務，以及最關鍵的具體上市時間與實際售價。

按照先前猜測，PlayStation 4搭載光碟機版本售價約在499美元，無光碟機版本約少100美元價格，可能介於399美元區間，預期將與現有主機採相近定價策略。至於微軟方面也可能採接近價格，但可能會因為不同設計反應成本，將會有價位上的差異。

除了Sony可能選在8月公布PlayStation 5上市售價資訊，微軟先前也傳出可能會在8月下旬公布Xbox Series X售價細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony PlayStation 5

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