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強化多平台遊玩想法？微軟悄悄更換Xbox Game Pass品牌標誌
微軟稍早更新Xbox Game Pass官方Twitter使用圖像，其中採用更扁平設計的圖像設計，同時去除原本包含「Xbox」字樣，僅保留「Game Pass」與Xbox制式標誌。不過，在文字敘述部分依然保留「Xbox Game Pass」字樣。
這樣的調整，有可能與近期市場傳出微軟計畫將Xbox Live Gold服務與Xbox Game Pass整合有關。
其中，原本必須付費訂閱Xbox Live Gold服務才能使用的多人連線功能，未來將會免費開放使用，讓Xbox One、Xbox Series X玩家可以更容易連線遊玩，甚至也預期能順利與其他家用遊戲主機連線互動。
而先前消息也指稱微軟預計正式推出的串流遊戲服務Project xCloud，未來將與Xbox Game Pass服務整合，搭配先前已經推出的Xbox Game Pass Ultimate訂閱服務，將讓使用者能遊玩多款Xbox One平台遊戲內容或Windows PC平台遊戲，甚至未來也預期會加入Xbox Series X平台遊戲。
不過，目前微軟尚未透露更換Xbox Game Pass品牌標誌具體原因。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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