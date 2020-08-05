強化多平台遊玩想法？微軟悄悄更換Xbox Game Pass品牌標誌

今年對任天堂來說雖然是 Switch 銷售爆發的一年，但也是充滿資安危機的一年，兩個方面都有一波未平一波又起的趨勢，一次又一次都在創造歷史啊。任天堂在 4 月底時承認有超過 16 萬的任天堂使用者帳號被駭客取得個資，包含生日、國家和信箱都可能被駭客掌握；6 月上旬又再度公告還有 14 萬個帳號同樣出現了問題；這幾天則是爆出了早期開發的遊戲資料整批大規模外洩的事件。

2020-07-30 08:55