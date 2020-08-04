快訊

不斷更新／蘇震清、廖國棟、陳超明3立委收押 徐永明80萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「動物森友會」夏季更新推出！8月煙火大會、睡在床上可以做夢去別人的島

聯合新聞網 / 電獺少女

又找到打開動森的理由了 XDDD

《集合啦！動物森友會》又迎來新一波的夏季更新啦！這次更新已經在 7/30 推出囉！玩家更新遊戲後將會遇到新活動，包括 8 月的特殊活動煙火大會、新的「夢境島」功能讓你去參觀別人的島以及 NSO 會員享有的「復原儲存資料服務」讓你定時備份你的遊戲資料，主機壞掉也不用擔心你辛苦建立的遊戲資料消失！

8 月的煙火大會

煙火大會會在 8 月每週日舉辦，我最期待的就是玩家可以利用「我的設計」來創作煙火的圖案！而且這次主要活動的 NPC 竟然是賣假美術品的狐利！當然在煙火大會中也會有一些抽獎活動，拿到的獎品讓你更有煙火大會的氛圍～感覺玩家又要收集一波啦！

▼另外在 Nook 購物可以購買「七夕」的「織女服/牛郎服」等，根據節日發售世界各地的季節相關物品，織女服好可愛啊～我會去買！！

▼更新遊戲即可獲得「煙火大會牆」

夢境島

第二項更新就是家裡的床不再只是一個裝飾、只能在上面滾來滾去的床，現在床也有功能了！當你躺到床上的時候，會進到夢鄉，在夢裡與新 NPC 夢美邂逅，夢美收集了很多不同島嶼的夢境，在夢裡她會幫你傳送到別的島上，你就可以到別人的島上去「參觀」，寄存自己的夢境會得到「夢境門牌號」，代表你可以開放自己的島給別人參觀～

在夢裡大家都可以盡情探索，因為在夢裡無論做了什麼，都不會影響到現實的島，可以安心的寄存或參觀別人的島，不過這項功能一樣是要 Nintendo Switch Online 的會員才能使用！

復原儲存資料服務

另外官方還有公布一個新的「復原儲存資料服務」，在你沒有遊玩《動物森友會》的期間，會主動把遊戲的儲存資料寄存起來，當主機損壞或遺失時，也不用擔心遊戲紀錄不見，有了這項服務，只要在修好的主機或新的主機上，下載就可以復原儲存的資料並繼續遊玩

而這個寄存資料就會在你確認要備份後，在主機有連網的情況下，會在主機進入睡眠、或你沒有玩遊戲的期間，自動把儲存資料寄存起來，寄存資料的時間點也會顯示在標題畫面的左下方，而這項服務一樣是提供給有購買 Nintendo Switch Online 的會員喔～

而下一次更新預計在秋季發布，這禮拜天就可以先遇到第一次的煙火大會～趕快找朋友一起到島上看煙火吧！！

（新聞來源：Nintendo

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

夢境 購物 睡眠 門牌 七夕 動物森友會 集合啦！動物森友會 任天堂 Switch

延伸閱讀

解鎖小米空氣淨化器隱藏功能！改造為ITX電腦機殼、自帶風扇簡直完美

高性價比、台灣團隊主導研發！Google進一步解密Pixel 4a

LINE 10.12.1更新版本現災情？ 大批網友抱怨閃退「被放生」

夏日祭！《動物森友會》煙火大會必備浴衣代碼＋煙火秀分享

相關新聞

「動物森友會」夏季更新推出！8月煙火大會、睡在床上可以做夢去別人的島

《集合啦！動物森友會》又迎來新一波的夏季更新啦！這次更新已經在 7/30 推出囉！玩家更新遊戲後將會遇到新活動，包括 8 月的特殊活動煙火大會、新的「夢境島」功能讓你去參觀別人的島以及 NSO 會員享有的「復原儲存資料服務」讓你定時備份你的遊戲資料，主機壞掉也不用擔心你辛苦建立的遊戲資料消失！

Sony概念電動車Vision-S回到東京 準備在日本展開道路測試

今年在CES 2020期間公布的概念電動車Vision-S，在2月下旬開始在奧地利進行道路測試後，Sony近期更預告將在總部所在的東京進行道路測試準備。

Google串流遊戲服務Stadia 終於可以透過行動網路遊玩

為了確保以串流形式遊玩時的穩定性，Google串流遊戲服務Stadia初期僅限透過Wi-Fi連接方式進行遊玩。但在稍早公布消息中，Google則是宣布將允許使用者直接透過4G LTE網路，或是目前逐漸普及使用的5G網路連接Stadia服務。

任天堂資料外洩連環爆！遊戲data外流 開發者驚呼：快30年沒看過

今年對任天堂來說雖然是 Switch 銷售爆發的一年，但也是充滿資安危機的一年，兩個方面都有一波未平一波又起的趨勢，一次又一次都在創造歷史啊。任天堂在 4 月底時承認有超過 16 萬的任天堂使用者帳號被駭客取得個資，包含生日、國家和信箱都可能被駭客掌握；6 月上旬又再度公告還有 14 萬個帳號同樣出現了問題；這幾天則是爆出了早期開發的遊戲資料整批大規模外洩的事件。

Jabra與LINE Music品牌合作 提供免費體驗串流音樂服務

Jabra與助聽器生產商GN Hearing合作打造，並且在今年6月推出可依照個人聆聽需求客製化最佳聽感的My Sound功能後，Jabra今日 (7/29)更宣布將與LINE Music進行品牌合作，在7月30日至8月31日期間購買Jabra Elite系列耳機，即可額外獲得90天的LINE Music服務會員資格，而從即日起加入Jabra LINE官方帳號也能免費體驗LINE Music服務。

萬能科大電競隊 榮獲LSC「英雄聯盟」總決賽冠軍

台灣人壽 LSC「英雄聯盟」第三屆總決賽26日舉行，大專院校組由萬能科大電競校隊萬能雄獅隊以3比0成績擊敗遠大鷹隊，拿下...

瞄準頂級電競玩家 宏碁攜手OSIM 羅技與Herman Miller推電競椅

電競風潮正盛，想要抓住重度電競玩家的心，可得送上與眾不同的貼心設計才行。宏碁與羅技近期分別推出精品級電競座艙與電競椅，讓...

樂高推出 可自動演奏曲目的創意演奏鋼琴積木組

除了近期與任天堂合作推出超級馬利歐系列樂高積木組，樂高今天 (7/24)更宣布推出全新IDEAS系列積木組，同樣源自玩家創意想法的Ideas Grand Piano演奏鋼琴 (21323)，不僅以精縮方式完整重現古典鋼琴外型與座椅，甚至還搭載真實琴鍵與琴槌結構，搭配馬達帶動之下更可發出琴聲。

集合啦！動物森友會 故宮南院運用遊戲元素邀玩家挖寶

知名日本任天堂發行的社交模擬系列遊戲「動物森友會」，受世界各地玩家歡迎，許多世界知名博物館跟進開發此遊戲；國立故宮博物院...

微軟旗下諸多遊戲將登上Xbox Series X 《神鬼寓言》確定投入新作開發

在夏日遊戲年華期間舉辦的Xbox Games Showcase活動中，微軟分別展示旗下《最後一戰：無限 (Halo Infinite)》、《極限競速》新作，以及《腐朽之都3 (State of Decay 3)》，甚至也確定推出《神鬼寓言 (Fable)》系列新作。

微軟公布《模擬飛行2020》最低與建議硬體規格 至少AMD Ryzen 3處理器以上

先前確認預計在8月18日登上Windows PC平台的《模擬飛行2020 (Flight Simulator 2020)》，將會以10張DVD光碟片收錄主程式內容，同時也確定會在開設官方mod商店消息後，微軟更進一步公布最低硬體需求，以及推薦硬體配置。

《紀念碑谷》系列創作團隊新作 《雅柏：野生動物冒險》享受夏日地中海生活

過去打造《紀念碑谷》系列，甚至在《紀念碑谷2》推出一年內創下超過1000萬美元累積營收記錄的ustwo團隊，在夏季遊戲嘉年華活動中宣布將推出下一款遊戲作品，並且將以《雅柏：野生動物冒險 (Alba: a Wildlife Adventure)》為稱。

熱門新聞

LINE 10.12.1更新版本現災情？ 大批網友抱怨閃退「被放生」

Google Pixel 4a將於9月10日在台上市 中階價格享旗艦功能體驗

不到1萬2千元！Pixel 4a在Google Store開放預購 台灣9月10日正式上市

疫情影響…遺囑App下載飆3成

高性價比、台灣團隊主導研發！Google進一步解密Pixel 4a

Google證實將推出支援5G連網功能的Pixel 4a (5G)與Pixel 5手機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。