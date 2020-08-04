「動物森友會」夏季更新推出！8月煙火大會、睡在床上可以做夢去別人的島

又找到打開動森的理由了 XDDD

《集合啦！動物森友會》又迎來新一波的夏季更新啦！這次更新已經在 7/30 推出囉！玩家更新遊戲後將會遇到新活動，包括 8 月的特殊活動煙火大會、新的「夢境島」功能讓你去參觀別人的島以及 NSO 會員享有的「復原儲存資料服務」讓你定時備份你的遊戲資料，主機壞掉也不用擔心你辛苦建立的遊戲資料消失！

8 月的煙火大會

煙火大會會在 8 月每週日舉辦，我最期待的就是玩家可以利用「我的設計」來創作煙火的圖案！而且這次主要活動的 NPC 竟然是賣假美術品的狐利！當然在煙火大會中也會有一些抽獎活動，拿到的獎品讓你更有煙火大會的氛圍～感覺玩家又要收集一波啦！

▼另外在 Nook 購物可以購買「七夕」的「織女服/牛郎服」等，根據節日發售世界各地的季節相關物品，織女服好可愛啊～我會去買！！

▼更新遊戲即可獲得「煙火大會牆」

夢境島

第二項更新就是家裡的床不再只是一個裝飾、只能在上面滾來滾去的床，現在床也有功能了！當你躺到床上的時候，會進到夢鄉，在夢裡與新 NPC 夢美邂逅，夢美收集了很多不同島嶼的夢境，在夢裡她會幫你傳送到別的島上，你就可以到別人的島上去「參觀」，寄存自己的夢境會得到「夢境門牌號」，代表你可以開放自己的島給別人參觀～

在夢裡大家都可以盡情探索，因為在夢裡無論做了什麼，都不會影響到現實的島，可以安心的寄存或參觀別人的島，不過這項功能一樣是要 Nintendo Switch Online 的會員才能使用！

復原儲存資料服務

另外官方還有公布一個新的「復原儲存資料服務」，在你沒有遊玩《動物森友會》的期間，會主動把遊戲的儲存資料寄存起來，當主機損壞或遺失時，也不用擔心遊戲紀錄不見，有了這項服務，只要在修好的主機或新的主機上，下載就可以復原儲存的資料並繼續遊玩

而這個寄存資料就會在你確認要備份後，在主機有連網的情況下，會在主機進入睡眠、或你沒有玩遊戲的期間，自動把儲存資料寄存起來，寄存資料的時間點也會顯示在標題畫面的左下方，而這項服務一樣是提供給有購買 Nintendo Switch Online 的會員喔～

而下一次更新預計在秋季發布，這禮拜天就可以先遇到第一次的煙火大會～趕快找朋友一起到島上看煙火吧！！

（新聞來源：Nintendo）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》