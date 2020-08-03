Sony概念電動車Vision-S回到東京 準備在日本展開道路測試

今年在CES 2020期間公布的概念電動車Vision-S，在2月下旬開始在奧地利進行道路測試後，Sony近期更預告將在總部所在的東京進行道路測試準備。

雖然依照Sony先前說法，打造Vision-S的主要目的是為了展示旗下移動安全技術，並非準備進軍電動車市場，或是計畫打造自駕車產品，而是希望藉由此款概念車展示旗下感測元件、影像技術應用在車輛上的成效，同時也將旗下影音技術應用在車輛中的娛樂系統。

除了今年2月宣布在奧地利進行道路測試，此次宣布回到日本東京準備道路測試，預期Vision-S接下來會面臨不同路況考驗，同時未來也可能繼續進駐更多地區進行道路測試。

從先前公布數據，Vision-S總計配置兩組200kW輸出功率馬達，可在4.8秒內完成時速100公里加速，最高時速更可達239公里。同時，Vision-S在四人座的車艙周圍則配置33組感測元件，其中包含用於偵測路面、識別物體、影像色彩的高解析度CMOS感光元件，以及在日間或晚上作為車輛「視覺」的光達。

Sony也將本身製作的ToF感測元件應用在這款概念車，主要用於識別四周物件、人，同時也用於確認駕駛目光是否維持在前方，並且確保車輛行進過程安全，一旦偵測危險情況就會立即做出反應，或是由駕駛判斷是否踩下煞車，或是轉向閃避。

另外，車輛本身則對應Level 2的自駕能力，可在使用者確認情況下完全控制車輛加速、煞車，以及控制行進方向等操作。

而車內操作介面則採用可依照需求進行分區顯示的大面積觸控螢幕，聲音則是採用Sony旗下360 Reality Audio技術，並且能透過每個座位設置的擴音器提供個人影音體驗。

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