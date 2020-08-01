Google串流遊戲服務Stadia 終於可以透過行動網路遊玩
為了確保以串流形式遊玩時的穩定性，Google串流遊戲服務Stadia初期僅限透過Wi-Fi連接方式進行遊玩。但在稍早公布消息中，Google則是宣布將允許使用者直接透過4G LTE網路，或是目前逐漸普及使用的5G網路連接Stadia服務。
為了避免使用者不慎將行動網路流量耗盡，因此使用者必須手動開啟透過行動網路連接Stadia服務選項。而除了可在Pixel系列手機使用此項功能，目前相容Stadia服務的三星、華碩、Razer、一加等品牌手機也能支援此項功能。
不過，Google並未透露透過行動網路進行串流遊玩時，Stadia服務會以什麼樣的解析度規格運作。
但以9to5Google網站統計數據，顯示以行動網路使用Stadia服務時，每小時內約使用2.7GB網路傳輸流量，相比每小時以串流方式觀看720P解析度影片約使用4.5GB網路傳輸流量，而觀看1080P解析度影片則會使用12.6GB網路傳輸流量，顯然Stadia服務佔用傳輸流量更少，幾乎等同以360P解析度形式觀看影片。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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