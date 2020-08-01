快訊

太流前董座涉行賄立委 2白手套抵北檢訊問中

悠遊付開始支援綁定信用卡「但依然有不少限制」

Google串流遊戲服務Stadia 終於可以透過行動網路遊玩

聯合新聞網 / 楊又肇

為了確保以串流形式遊玩時的穩定性，Google串流遊戲服務Stadia初期僅限透過Wi-Fi連接方式進行遊玩。但在稍早公布消息中，Google則是宣布將允許使用者直接透過4G LTE網路，或是目前逐漸普及使用的5G網路連接Stadia服務。

為了避免使用者不慎將行動網路流量耗盡，因此使用者必須手動開啟透過行動網路連接Stadia服務選項。而除了可在Pixel系列手機使用此項功能，目前相容Stadia服務的三星、華碩、Razer、一加等品牌手機也能支援此項功能。

不過，Google並未透露透過行動網路進行串流遊玩時，Stadia服務會以什麼樣的解析度規格運作。

但以9to5Google網站統計數據，顯示以行動網路使用Stadia服務時，每小時內約使用2.7GB網路傳輸流量，相比每小時以串流方式觀看720P解析度影片約使用4.5GB網路傳輸流量，而觀看1080P解析度影片則會使用12.6GB網路傳輸流量，顯然Stadia服務佔用傳輸流量更少，幾乎等同以360P解析度形式觀看影片。

(圖／擷自9to5Google網站)
(圖／擷自9to5Google網站)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 Google 串流遊戲

延伸閱讀

全國科展 小學生用Google Earth模擬海底地形

史上頭一遭！Google營收下滑　疫情迫使廣告客戶縮手

中國有無竊美科技？ 臉書CEO說有 蘋果谷歌相對慎言

Google宣布建置旗下第四條海底隧道！串接美國、英國與西班牙

相關新聞

Google串流遊戲服務Stadia 終於可以透過行動網路遊玩

為了確保以串流形式遊玩時的穩定性，Google串流遊戲服務Stadia初期僅限透過Wi-Fi連接方式進行遊玩。但在稍早公布消息中，Google則是宣布將允許使用者直接透過4G LTE網路，或是目前逐漸普及使用的5G網路連接Stadia服務。

任天堂資料外洩連環爆！遊戲data外流 開發者驚呼：快30年沒看過

今年對任天堂來說雖然是 Switch 銷售爆發的一年，但也是充滿資安危機的一年，兩個方面都有一波未平一波又起的趨勢，一次又一次都在創造歷史啊。任天堂在 4 月底時承認有超過 16 萬的任天堂使用者帳號被駭客取得個資，包含生日、國家和信箱都可能被駭客掌握；6 月上旬又再度公告還有 14 萬個帳號同樣出現了問題；這幾天則是爆出了早期開發的遊戲資料整批大規模外洩的事件。

Jabra與LINE Music品牌合作 提供免費體驗串流音樂服務

Jabra與助聽器生產商GN Hearing合作打造，並且在今年6月推出可依照個人聆聽需求客製化最佳聽感的My Sound功能後，Jabra今日 (7/29)更宣布將與LINE Music進行品牌合作，在7月30日至8月31日期間購買Jabra Elite系列耳機，即可額外獲得90天的LINE Music服務會員資格，而從即日起加入Jabra LINE官方帳號也能免費體驗LINE Music服務。

萬能科大電競隊 榮獲LSC「英雄聯盟」總決賽冠軍

台灣人壽 LSC「英雄聯盟」第三屆總決賽26日舉行，大專院校組由萬能科大電競校隊萬能雄獅隊以3比0成績擊敗遠大鷹隊，拿下...

瞄準頂級電競玩家 宏碁攜手OSIM 羅技與Herman Miller推電競椅

電競風潮正盛，想要抓住重度電競玩家的心，可得送上與眾不同的貼心設計才行。宏碁與羅技近期分別推出精品級電競座艙與電競椅，讓...

樂高推出 可自動演奏曲目的創意演奏鋼琴積木組

除了近期與任天堂合作推出超級馬利歐系列樂高積木組，樂高今天 (7/24)更宣布推出全新IDEAS系列積木組，同樣源自玩家創意想法的Ideas Grand Piano演奏鋼琴 (21323)，不僅以精縮方式完整重現古典鋼琴外型與座椅，甚至還搭載真實琴鍵與琴槌結構，搭配馬達帶動之下更可發出琴聲。

集合啦！動物森友會 故宮南院運用遊戲元素邀玩家挖寶

知名日本任天堂發行的社交模擬系列遊戲「動物森友會」，受世界各地玩家歡迎，許多世界知名博物館跟進開發此遊戲；國立故宮博物院...

微軟旗下諸多遊戲將登上Xbox Series X 《神鬼寓言》確定投入新作開發

在夏日遊戲年華期間舉辦的Xbox Games Showcase活動中，微軟分別展示旗下《最後一戰：無限 (Halo Infinite)》、《極限競速》新作，以及《腐朽之都3 (State of Decay 3)》，甚至也確定推出《神鬼寓言 (Fable)》系列新作。

微軟公布《模擬飛行2020》最低與建議硬體規格 至少AMD Ryzen 3處理器以上

先前確認預計在8月18日登上Windows PC平台的《模擬飛行2020 (Flight Simulator 2020)》，將會以10張DVD光碟片收錄主程式內容，同時也確定會在開設官方mod商店消息後，微軟更進一步公布最低硬體需求，以及推薦硬體配置。

《紀念碑谷》系列創作團隊新作 《雅柏：野生動物冒險》享受夏日地中海生活

過去打造《紀念碑谷》系列，甚至在《紀念碑谷2》推出一年內創下超過1000萬美元累積營收記錄的ustwo團隊，在夏季遊戲嘉年華活動中宣布將推出下一款遊戲作品，並且將以《雅柏：野生動物冒險 (Alba: a Wildlife Adventure)》為稱。

友情破壞遊戲《煮過頭》 將在PlayStation 5、Xbox Series X推出4K重製合輯

過去吸引不少玩家 破壞友情 遊玩的《煮過頭 (Overcooked)》，由開發團隊Ghost Town Games及遊戲發行商Team17 Digital宣布，將在PlayStation 5與Xbox Series X推出以4K畫質重製版本，並且集合前後兩代所有關卡，外加所有追加下載內容，甚至追加全新關卡。

科技品牌瘋跨界 宏碁推出能量飲 HyperX聯名運動潮牌

近年電競風潮超夯，龐大商機讓科技品牌紛紛跨足開發電競商品，最近更進一步跨界不同領域推出玩家專屬周邊用品，展現更多元的創意...

熱門新聞

iPhone 12與iPhone 11起價相同？ 國外網友爆出全系列售價

臉書取得播放MV權利 將與YouTube爭高下

Google預告 8月3日推出新機Pixel 4A

悠遊付開始支援綁定信用卡「但依然有不少限制」

Intel申請全新品牌商標專利 準備推出全新「evo」品牌處理器產品？

國產通訊軟體Juiker遭抹黑 團隊：已報案追查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。