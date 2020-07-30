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任天堂資料外洩連環爆！遊戲data外流 開發者驚呼：快30年沒看過

聯合新聞網 / INSIDE
圖擷自@VGC_News
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連《星戰火狐 2》開發者之一 Dylan Cuthbert 都跳出說「已經快 30 年沒看到這個我為《星戰火狐 2》寫的工具了……駭客是從哪裡找到這些晦澀的資料的！」

今年對任天堂來說雖然是 Switch 銷售爆發的一年，但也是充滿資安危機的一年，兩個方面都有一波未平一波又起的趨勢，一次又一次都在創造歷史啊。任天堂在 4 月底時承認有超過 16 萬的任天堂使用者帳號被駭客取得個資，包含生日、國家和信箱都可能被駭客掌握；6 月上旬又再度公告還有 14 萬個帳號同樣出現了問題；這幾天則是爆出了早期開發的遊戲資料整批大規模外洩的事件。

4 月下旬不少任天堂 Switch 玩家在推特等各個社群平台表示，玩家的任天堂帳號（Nintendo Network ID）被不明人士大量嘗試登入，甚至有被登入成功而使本尊玩家遭到強制踢出的情形。更有網友說帳號已經被用來盜刷，依信用卡紀錄顯示在任天堂的 eShop 上刷了價值 100 美元的遊戲點數。

兩波帳號被盜事件的原因都一樣，乃是 Nintendo Network ID 系統老舊，被駭客發現漏洞，而 Nintendo Network ID 可以和 Nintendo Account 連動，造成使用者帳號被盜、甚至帳號內綁定的信用卡被盜刷。

任天堂官方的說法是，所有被盜帳號中「只有不到 1% 的帳號被拿來進行詐欺交易」，而且也已經儘速退款。任天堂在公告中也對所有相關人員道歉，保證未來會加強安全性，確保相同狀況不再發生。

然而近日任天堂卻仍發生了另一個不同層面的大規模洩漏事件：任天堂約在 1990 年代中期開發的遊戲原始製作 data 遭到大規模洩漏，包括所有的美術草稿、素材和程式碼！資料外流的規模之大、內容之完整，被國外電玩媒體稱之為「Gigaleak」事件。

遭到外流的包括 1991 年的《薩爾達傳說：眾神的三角神力》（The Legend of Zelda：A Link to the Past）、1992 年的《瑪利歐賽車》（Super Mario Kart）、1995 年的《超級瑪利：耀西島》（Yoshi’s Island）、1995 年就開發完成卻被任天堂窖藏到 2017 才發行的《星戰火狐 2》（Star Fox 2）等遊戲。

國外遊戲媒體《VGC》取得這批大量的遊戲原始資料（ raw data ）做了報導，讓有興趣的玩家可以藉由這些材料，一窺當年的開發、演進過程，甚至可以看到最後成品中未出現的角色跟被棄用的素材等等。

讓這次「Gigaleak」更具傳奇性（epic）的，莫過於《星戰火狐 2》開發團隊的 Dylan Cuthbert 出來確認了相關材料的真實性。他一連發了兩篇推特文表示驚嘆，「WTF！我已經快 30 年沒看到這個我為《星戰火狐 2》寫的工具了……駭客是從哪裡找到這些晦澀的資料的！」

網路上更有一些無法確認真實性，號稱是以外流的程式原始碼重新跑出來的《超級瑪利：耀西島》、《瑪利歐賽車》原始開發版本的遊戲影片，讀者若有興趣的話再自行搜尋囉。

《本文作者 蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

駭客 盜刷 信用 詐欺 資安 任天堂 超級瑪利歐 個資

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