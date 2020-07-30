任天堂資料外洩連環爆！遊戲data外流 開發者驚呼：快30年沒看過

連《星戰火狐 2》開發者之一 Dylan Cuthbert 都跳出說「已經快 30 年沒看到這個我為《星戰火狐 2》寫的工具了……駭客是從哪裡找到這些晦澀的資料的！」

今年對任天堂來說雖然是 Switch 銷售爆發的一年，但也是充滿資安危機的一年，兩個方面都有一波未平一波又起的趨勢，一次又一次都在創造歷史啊。任天堂在 4 月底時承認有超過 16 萬的任天堂使用者帳號被駭客取得個資，包含生日、國家和信箱都可能被駭客掌握；6 月上旬又再度公告還有 14 萬個帳號同樣出現了問題；這幾天則是爆出了早期開發的遊戲資料整批大規模外洩的事件。

4 月下旬不少任天堂 Switch 玩家在推特等各個社群平台表示，玩家的任天堂帳號（Nintendo Network ID）被不明人士大量嘗試登入，甚至有被登入成功而使本尊玩家遭到強制踢出的情形。更有網友說帳號已經被用來盜刷，依信用卡紀錄顯示在任天堂的 eShop 上刷了價值 100 美元的遊戲點數。

兩波帳號被盜事件的原因都一樣，乃是 Nintendo Network ID 系統老舊，被駭客發現漏洞，而 Nintendo Network ID 可以和 Nintendo Account 連動，造成使用者帳號被盜、甚至帳號內綁定的信用卡被盜刷。

任天堂官方的說法是，所有被盜帳號中「只有不到 1% 的帳號被拿來進行詐欺交易」，而且也已經儘速退款。任天堂在公告中也對所有相關人員道歉，保證未來會加強安全性，確保相同狀況不再發生。

然而近日任天堂卻仍發生了另一個不同層面的大規模洩漏事件：任天堂約在 1990 年代中期開發的遊戲原始製作 data 遭到大規模洩漏，包括所有的美術草稿、素材和程式碼！資料外流的規模之大、內容之完整，被國外電玩媒體稱之為「Gigaleak」事件。

遭到外流的包括 1991 年的《薩爾達傳說：眾神的三角神力》（The Legend of Zelda：A Link to the Past）、1992 年的《瑪利歐賽車》（Super Mario Kart）、1995 年的《超級瑪利：耀西島》（Yoshi’s Island）、1995 年就開發完成卻被任天堂窖藏到 2017 才發行的《星戰火狐 2》（Star Fox 2）等遊戲。

A huge leak of classic #Nintendo data has reportedly unearthed early prototypes for Yoshi's Island, Starfox and more.



➡️ https://t.co/ekuE6XUL3O pic.twitter.com/mD6cZexrnK — VGC (@VGC_News) July 24, 2020

國外遊戲媒體《VGC》取得這批大量的遊戲原始資料（ raw data ）做了報導，讓有興趣的玩家可以藉由這些材料，一窺當年的開發、演進過程，甚至可以看到最後成品中未出現的角色跟被棄用的素材等等。

Wtf - I haven’t seen this tool I made for StarFox 2 for almost 30 years, I wrote it in early c++ to teach myself the language more than anything else. Where the hell have hackers got all this obscure data from????!! https://t.co/9kN9UoQPMS — Dylan🗑️🗑️🗑️Scrappers is OUT! (@dylancuthbert) July 24, 2020

讓這次「Gigaleak」更具傳奇性（epic）的，莫過於《星戰火狐 2》開發團隊的 Dylan Cuthbert 出來確認了相關材料的真實性。他一連發了兩篇推特文表示驚嘆，「WTF！我已經快 30 年沒看到這個我為《星戰火狐 2》寫的工具了……駭客是從哪裡找到這些晦澀的資料的！」

A bunch of Nintendo prototypes are apparently currently being compiled from leaked source code right now as of this post

First up there's this Yoshi's Island proto with different UI graphics, placeholder music from Mario World, and has a prefix of 'Super Mario Bros. 5' pic.twitter.com/Qqock5RZaS — Akfamilyhome (@Akfamilyhome) July 24, 2020

網路上更有一些無法確認真實性，號稱是以外流的程式原始碼重新跑出來的《超級瑪利：耀西島》、《瑪利歐賽車》原始開發版本的遊戲影片，讀者若有興趣的話再自行搜尋囉。

Everyone knows it as the proto-DS, but Donkey Kong on the Game & Watch speaks volumes about Nintendo's design philosophy with the series in the early 80s, and we're taking a look at it in a new Things of Interest video! Shares are appreciated!https://t.co/MitHJgF2Nf pic.twitter.com/jHotwY8jPK — Akfamilyhome (@Akfamilyhome) June 23, 2020

《本文作者 蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》